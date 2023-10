NYSE-Aktienkurs NextEra Energy Partners-Aktie:

20,58 USD -8,74% (09.10.2023, 22:00)



ISIN NextEra Energy Partners-Aktie:

US65341B1061



WKN NextEra Energy Partners-Aktie:

A116WY



NYSE-Symbol NextEra Energy Partners-Aktie:

NEP



Kurzprofil NextEra Energy Partners LP:



NextEra Energy Partners (ISIN: US65341B1061, WKN: A116WY, Ticker-Symbol: 1N6, NYSE-Symbol: NEP) erwirbt, verwaltet und besitzt unter Vertrag stehende saubere Energieprojekte mit stabilen, langfristigen Cashflows. NextEra Energy Partners hat seinen Hauptsitz in Juno Beach, Florida, und besitzt Beteiligungen an Wind- und Solarprojekten in den USA sowie an Erdgasinfrastrukturen in Texas und Pennsylvania. Für weitere Informationen: https://www.investor.nexteraenergypartners.com (10.10.2023/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - NextEra Energy Partners-Aktienanalyse von Analyst William Grippin von der UBS:William Grippin, Analyst der UBS, stuft die Aktie von NextEra Energy Partners LP (ISIN: US65341B1061, WKN: A116WY, Ticker-Symbol: 1N6, NYSE-Symbol: NEP) von "buy" auf "neutral" herab.Nach der Ankündigung, die Wachstumserwartungen für die Ausschüttungen von 12% auf 6% im Jahresvergleich zu senken, sehe William Grippin nur begrenzte kurzfristige positive Katalysatoren, die eine Neubewertung der Aktien vorantreiben könnten. NextEra Energy Partners stehe außerdem vor erheblichen kurzfristigen Fälligkeiten von kostengünstigen Schulden, was die Fähigkeit des Unternehmens, neues Wachstum durch den Erwerb von Vermögenswerten zu finanzieren, weiter einschränken könnte, so der Analyst in einer Research-Note an die Investoren.William Grippin, Analyst der UBS, stuft die Aktie von NextEra Energy Partners von "buy" auf "neutral" zurück. Das Kursziel werde von 74 auf 20 USD reduziert. (Analyse vom 10.10.2023)Börsenplätze NextEra Energy Partners-Aktie: