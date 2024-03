NYSE-Aktienkurs NextEra Energy-Aktie:

60,85 USD +1,13% (19.03.2024, 14:48)



ISIN NextEra Energy-Aktie:

US65339F1012



WKN NextEra Energy-Aktie:

A1CZ4H



Ticker-Symbol NextEra Energy-Aktie:

FP3



NYSE-Symbol NextEra Energy-Aktie:

NEE



Kurzprofil NextEra Energy Inc:



NextEra Energy Inc. (ISIN: US65339F1012, WKN: A1CZ4H, Ticker-Symbol: FP3, NYSE-Symbol: NEE) gehört zu den führenden US-Unternehmen im Bereich Erneuerbare Energie. Über seine Tochtergesellschaften erzeugt NextEra Energy sauberen, emissionsfreien Strom aus sieben kommerziellen Kernkraftwerken in Florida, New Hampshire und Wisconsin. (19.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - NextEra Energy-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:James Thalacker, Analyst von BMO Capital Markets, stuft die Aktie von NextEra Energy Inc. (ISIN: US65339F1012, WKN: A1CZ4H, Ticker-Symbol: FP3, NYSE-Symbol: NEE) weiterhin mit "outperform" ein und hebt das Kursziel von 76 auf 77 USD an.Bei der Präsentation des Unternehmens auf dem Renewable Development Day sei die Anwendung von eigenen Big Data und Technologien auf die vorhandene Erfahrung in der Größenordnung und Entwicklung hervorgehoben worden. Diese Kombination verschaffe dem Unternehmen nicht nur einen beträchtlichen Bestand an Standorten für erneuerbare Energien, um die wachsende Nachfrage zu befriedigen, sondern sollte auch zu besseren Renditen und einem Vorteil bei der Markteinführung in einem dynamischen Nachfrageumfeld im Vergleich zu den Wettbewerbern führen.James Thalacker, Analyst von BMO Capital Markets, stuft die NextEra Energy-Aktie unverändert mit "outperform" ein. (Analyse vom 18.03.2024)Börsenplätze NextEra Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs NextEra Energy-Aktie:56,22 EUR +1,57% (19.03.2024, 14:54)