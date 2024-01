Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



NextEra Energy Inc. (ISIN: US65339F1012, WKN: A1CZ4H, Ticker-Symbol: FP3, NYSE-Symbol: NEE) gehört zu den führenden US-Unternehmen im Bereich Erneuerbare Energie. Über seine Tochtergesellschaften erzeugt NextEra Energy sauberen, emissionsfreien Strom aus sieben kommerziellen Kernkraftwerken in Florida, New Hampshire und Wisconsin.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NextEra Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NextEra Energy Inc. (ISIN: US65339F1012, WKN: A1CZ4H, Ticker-Symbol: FP3, NYSE-Symbol: NEE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während die Nachfrage nach Anwendungen im Bereich der künstlichen Intelligenz rasant wachse, seien laut der Scotiabank mehrere Nicht-Tech-Unternehmen gut positioniert, um in den nächsten Jahren direkt vom KI-Boom zu profitieren.Die Analysten der Investmentbanking-Abteilung der kanadischen Scotiabank würden davon ausgehen, dass die Nachfrage nach Rechenzentren und elektrischer Energie mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Systemen stark ansteigen werde.Die Experten hätten dabei sechs Aktien genannt, die ihrer Meinung nach in diesen Bereichen gut positioniert seien. "Wir sind optimistisch, was die Aussichten für die Rechenzentrumsbranche angeht und erwarten, dass Equinix und Digital Realty einen signifikanten Nachfrageanstieg sehen werden, der die Bewertungen weiter ansteigen lassen wird", hätten die Analysten in einer Notiz an ihre Kunden geschrieben.Der Rechenzentrumsbetreiber Digital Realty habe zuletzt erklärt, dass die von Unternehmen erzeugten und verbrauchten Daten bis 2025 weltweit um 28 Prozent gegenüber dem Stand von 2020 ansteigen würden, da die KI-Nutzung in allen Unternehmen zunehme. In der Zwischenzeit habe das andere Rechenzentrumsunternehmen Equinix Anfang dieser Woche einen neuen Cloud-Service eingeführt, mit dem Unternehmen ihre NVIDIA AI Supercomputing-Infrastruktur verwalten könnten, um KI-Anwendungen zu entwickeln.Um nicht außen vor zu bleiben, hätten Big-Tech-Unternehmen wie Amazon, Google und Microsoft ebenfalls milliardenschwere Pläne zur Erweiterung ihrer Rechenzentrumskapazitäten in Erwartung des KI-getriebenen Wachstums angekündigt.Aufgrund ihrer riesigen, stromhungrigen Rechenzentren seien die Tech-Unternehmen nach Ansicht der Scotiabank die größten Unternehmensverbraucher von erneuerbarer Energie. Die Analysten hätten deshalb NextEra Energy, NextEra Energy Partners und Brookfield Renewable Partners identifiziert, die am besten in der Lage seien, den steigenden Strombedarf von Big Tech mit erneuerbaren Energien zu decken. (Analyse vom 29.01.2024)