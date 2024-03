NYSE-Aktienkurs NextEra Energy-Aktie:

60,17 USD +0,15% (18.03.2024, 21:00)



ISIN NextEra Energy-Aktie:

US65339F1012



WKN NextEra Energy-Aktie:

A1CZ4H



Ticker-Symbol NextEra Energy-Aktie:

FP3



NYSE-Symbol NextEra Energy-Aktie:

NEE



Kurzprofil NextEra Energy Inc:



NextEra Energy Inc. (ISIN: US65339F1012, WKN: A1CZ4H, Ticker-Symbol: FP3, NYSE-Symbol: NEE) gehört zu den führenden US-Unternehmen im Bereich Erneuerbare Energie. Über seine Tochtergesellschaften erzeugt NextEra Energy sauberen, emissionsfreien Strom aus sieben kommerziellen Kernkraftwerken in Florida, New Hampshire und Wisconsin. (19.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - NextEra Energy-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Die Analysten von Mizuho Securities USA stufen die Aktie von NextEra Energy Inc. (ISIN: US65339F1012, WKN: A1CZ4H, Ticker-Symbol: FP3, NYSE-Symbol: NEE) weiterhin mit "buy" ein.NextEra Energy habe seinen ersten Entwicklungstag abgehalten. Laut Mizuho verfüge das Unternehmen aufgrund der branchenführenden Technologie und des Besitzes einiger der besten Standorte für die Entwicklung erneuerbarer Energien über einen erheblichen Wettbewerbsvorteil. Die Analysten von Mizuho hätten das Kursziel für die neuesten Marktmultiplikatoren erhöht.Die Analysten von Mizuho Securities USA stufen die Aktie von NextEra Energy unverändert mit "buy" ein und heben das Kursziel von 65 auf 67 USD an. (Analyse vom 15.03.2024)Börsenplätze NextEra Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs NextEra Energy-Aktie:55,65 USD +0,54% (19.03.2024, 13:10)