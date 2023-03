XETRA-Aktienkurs Newron Pharmaceuticals-Aktie:

6,00 EUR -0,66% (20.03.2023, 13:58)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Newron Pharmaceuticals-Aktie:

6,00 CHF -1,96% (20.03.2023, 14:09)



ISIN Newron Pharmaceuticals-Aktie:

IT0004147952



WKN Newron Pharmaceuticals-Aktie:

A0LF18



Ticker-Symbol Newron Pharmaceuticals-Aktie:

NP5



SIX Swiss Exchange-Symbol Newron Pharmaceuticals-Aktie:

NWRN



Kurzprofil Newron Pharmaceuticals S.p.A.:



Newron Pharmaceuticals S.p.A. (ISIN: IT0004147952, WKN: A0LF18, Ticker-Symbol: NP5, SIX Swiss Exchange-Symbol: NWRN) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf neuartige Therapien für Krankheiten des Zentralen Nervensystems und sowie die Schmerztherapie fokussiert hat. (20.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Newron Pharmaceuticals S.p.A. (ISIN: IT0004147952, WKN: A0LF18, Ticker-Symbol: NP5, SIX Swiss Exchange-Symbol: NWRN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Newron Pharmaceuticsals habe heute vielversprechende Topline-Ergebnisse der Studie 014 bekannt gegeben. Das Unternehmen entwickele neuartige Therapien für Patienten mit Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems. Die Aktie habe anfangs deutlich zulegen können, aber im Tagesverlauf die Gewinne wieder abgeben müssen.Es gehe dabei um eine Phase-2-Studie, in der Evenamide als Zusatztherapie zu einem Antipsychotikum (außer Clozapin) bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer behandlungsresistenter Schizophrenie (treatment-resistant schizophrenia, TRS) untersucht worden sei, die nicht auf ihre aktuelle antipsychotische Medikation angesprochen hätten. Das primäre Ziel der Studie sei die Bewertung der Sicherheit und Verträglichkeit des Medikaments gewesen, aber auch die Wirksamkeit sei anhand der Veränderung gegenüber dem Ausgangswert untersucht worden, so Newron in einer Mitteilung. Die Zwischenergebnisse der ersten 100 Patienten nach sechs Wochen seien bereits im Juni 2022 veröffentlicht worden.Bemerkenswert sei laut Newron, dass von den 161 randomisierten Patienten 153 (95 Prozent) die sechswöchige Behandlung abgeschlossen hätten. 144 (94 Prozent der Completer) nähmen an der Erweiterungsstudie (Studie 015) teil. Ein Patient habe die Behandlung aufgrund von grippeähnlichen Symptomen abgebrochen und sieben Patienten hätten ihre Einwilligung zurückgezogen. Insgesamt seien die Ergebnisse der gesamten Studienpopulation absolut konsistent mit den Ergebnissen der ersten 100 Patienten zu diesem Datenschnitt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Newron Pharmaceuticals-Aktie: