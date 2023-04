Tradegate-Aktienkurs Newron Pharmaceuticals-Aktie:

4,62 EUR -4,55% (19.04.2023, 15:05)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Newron Pharmaceuticals-Aktie:

4,69 CHF +2,85% (19.04.2023, 14:51)



ISIN Newron Pharmaceuticals-Aktie:

IT0004147952



WKN Newron Pharmaceuticals-Aktie:

A0LF18



Ticker-Symbol Newron Pharmaceuticals-Aktie:

NP5



SIX Swiss Exchange-Symbol Newron Pharmaceuticals-Aktie:

NWRN



Kurzprofil Newron Pharmaceuticals S.p.A.:



Newron Pharmaceuticals S.p.A. (ISIN: IT0004147952, WKN: A0LF18, Ticker-Symbol: NP5, SIX Swiss Exchange-Symbol: NWRN) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf neuartige Therapien für Krankheiten des Zentralen Nervensystems und sowie die Schmerztherapie fokussiert hat. (19.04.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Newron Pharmaceuticals S.p.A. (ISIN: IT0004147952, WKN: A0LF18, Ticker-Symbol: NP5, SIX Swiss Exchange-Symbol: NWRN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Newron Pharmaceuticals habe mit vielversprechenden Ergebnissen zu Evenamide, einer Therapie für Patienten mit Schizophrenie, für Aufsehen gesorgt. Die Nachricht habe den Kurs explodieren lassen, anschließend hätten die Anleger aber Gewinne mitgenommen. Aus technischer Sicht lohne sich jedoch jetzt ein Blick auf Newron.So habe die Aktie vor Kurzem - nach dem Hoch im Februar bei 9,22 Schweizer Franken - den Support am 61,8%-Fibonacci-Retracement bei 4,36 Franken getestet. Darüber hinaus weise der Slow Stochastik-Indikator auf einen möglichen Umkehrpunkt aus dem überverkauften Bereich hin. Außerdem befinde sich die Aktie weiterhin über der 200-Tage-Linie, was ebenfalls positiv zu werten sei.Sollte der Kurs über das 50%-Fibonacci-Retracement bei 5,28 Franken ausbrechen, wäre dies ein neues Kaufsignal. Das nächste Ziel wäre dann das 38,2%-Fibonacci-Retracement bei 6,22 Franken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Newron Pharmaceuticals-Aktie: