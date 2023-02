NYSE-Aktienkurs Newmont-Aktie:

47,98 USD +0,84% (10.02.2023, 22:00)



ISIN Newmont-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont-Aktie:

NMM



NYSE-Symbol Newmont-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Corp.:



Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (09.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) unter die Lupe.Die Meldung der Woche komme aus Australien. Dort versuche Newmont den größten in Australien gelisteten Goldproduzenten Newcrest Mining zu übernehmen. Ein neuer Gigant mit einer jährlichen Produktion von rund 8 Mio. Unzen Gold würde entstehen - rund zweimal so groß wie die Nummer zwei der Branche Barrick Gold. Barrick-CEO Mark Bristow habe auf der Rohstoffmesse in Südafrika während seiner Rede schon angekündigt, kein Gegenangebot abgeben zu wollen. Newmont wiederum scheine ein hohes Interesse an der Übernahme zu haben. Der weltgrößte Goldproduzent habe sogar durchblicken lassen, dass man eventuell bereit sei, das Angebot leicht nachzubessern. Bislang enthalte das Angebot keinen Cash-Anteil, sondern sei als reiner Papier-Deal konzipiert. Für die gesamte Branche sollte die Übernahme gut sein, da wieder etwas Übernahmefantasie hineinkomme, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.02.2023)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Newmont-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Newmont-Aktie:44,925 EUR +1,35% (10.02.2023, 22:26)