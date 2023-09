NYSE-Aktienkurs Newmont-Aktie:

38,17 USD -0,86% (07.09.2023, 16:52)



ISIN Newmont-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont-Aktie:

NMM



NYSE-Symbol Newmont-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Corp.:



Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (07.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) unter die Lupe.Die Minenaktien hätten in den vergangenen Jahren trotz eines deutlich höheren Goldpreises nicht in dem Maße profitieren können, wie sie es eigentlich hätten sollen. Sie seien mittlerweile wirklich günstig bewertet. Die Zahlen zum ersten und zweiten Quartal hätten gezeigt, dass der Inflationsdruck nachlasse. Dadurch würden die Gold- und Silberproduzenten stärker von steigenden Notierungen bei den Edelmetallen profitieren. Ein gutes Beispiel dafür sei u.a. Newmont, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.09.2023)Die Sendung mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Newmont-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Newmont-Aktie:35,68 EUR -0,61% (07.09.2023, 16:59)