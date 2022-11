Börsenplätze Newmont-Aktie:



Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (03.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Goldproduzent Newmont sei am gestrigen Mittwoch nach enttäuschenden Quartalszahlen schwach in den Handel gestartet. Am Abend sei durch den fiskalpolitischen Ausblick der FED weiterer Abgabedruck hinzugekommen, und die Aktie sei unter den Stoppkurs des "Aktionär" gefallen. Das sollten Anleger jetzt tun.Newmont habe kurz nach der Rede von Jerome Powell das Mehrfach-Tief an der 40-Dollar-Marke unterschritten. Wer der Kaufempfehlung am 13. Oktober gefolgt sei, sei deshalb mit einem Verlust von circa zehn Prozent ausgestoppt worden.Aus technischer Sicht sei das Bodenbildungs-Szenario aufgrund des neuen Jahrestiefs obsolet. Newmont befinde sich weiter in dem leicht abwärts verlaufenden Trendkanal. Solange die Aktie sich nicht daraus befreien könne, empfehle es sich, an der Seitenlinie zu bleiben."Der Aktionär" wurde in seiner Position mit moderatem Verlust ausgestoppt. Anleger warten auf eine Bewegung in Richtung 34-Dollar-Marke, um dort erneut zu kaufen, so Michael Diertl. (Analyse vom 03.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link