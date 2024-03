Börsenplätze Newmont-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Newmont-Aktie:

31,32 EUR +0,06% (25.03.2024, 10:54)



NYSE-Aktienkurs Newmont-Aktie:

33,77 USD -2,20% (22.03.2024, 21:00)



ISIN Newmont-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont-Aktie:

NMM



NYSE-Symbol Newmont-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Corp.:



Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (25.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) unter die Lupe.Der weltgrößte Goldproduzent scheine beim geplanten Verkauf von sechs produzierenden Goldminen voranzukommen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg melde, dass das Unternehmen den Verkauf seiner Akyem-Goldmine in Ghana eingeleitet habe. Es solle einige Interessenten geben. Interesse solle dabei v.a. aus China kommen. Newmont arbeite mit der Citigroup an der Veräußerung und habe damit begonnen, potenzielle Interessenten zu sondieren, so der Bericht, der hinzufüge, dass Shandong Gold Mining und Zijin Mining Group zu den chinesischen Unternehmen gehören würden, die bereits Interesse zeigen würden.Der Verkauf von Akyem sei Teil des Versuchs von Newmont, nach der letztjährigen Übernahme von Newcrest Mining im November rund 2 Mrd. USD durch die Veräußerungen einzunehmen; zusätzlich zu Akyem wolle das Unternehmen vier Goldminen in Nordamerika und eine in Australien verkaufen. Akyem habe Ende 2022 420.000 Unzen Gold pro Jahr produziert, so das Unternehmen.Newmont habe im vergangenen Jahr deutlich gelitten. Die Newcrest Mining-Übernahme sei auf dem Markt alles andere als gut angekommen. Dazu noch der Streik auf der Penasquito-Mine in Mexiko. Der Free-Cash-Flow sei eingebrochen. Doch nüchtern betrachtet sei Newmont günstig bewertet und biete S&P-Fonds die einzige Möglichkeit in den Goldsektor zu diversifizieren. Der Free-Cash-Flow werde sich zudem im laufenden Jahr erholen. Die Minenverkäufe würden zudem perspektivisch wieder die Chance auf steigende Dividenden geben. Anleger sollten die Niveaus zum Kauf nutzen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.03.2024)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Newmont.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link