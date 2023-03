Börsenplätze Newmont-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Newmont-Aktie:

41,98 EUR -0,63% (14.03.2023, 10:02)



NYSE-Aktienkurs Newmont-Aktie:

45,12 USD +7,02% (13.03.2023, 21:00)



ISIN Newmont-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont-Aktie:

NMM



NYSE-Symbol Newmont-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Corp.:



Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (14.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) unter die Lupe.Die Chancen, dass die FED in der kommenden Woche eine Zinspause einlegen werde, würden steigen. Laut Fed Watch Tool würden mittlerweile mehr als 40% der Befragten glauben, dass die US-Notenbank die Zinsen dort belassen werde, wo sie aktuell seien - bei 4,5 bis 4,75%. Der Goldmarkt habe in den vergangenen Tagen aufgeatmet. Und auch von der Übernahmefront gebe es Neuigkeiten.Newcrest Mining und der Übernahmeinteressent Newmont hätten sich auf Bedingungen für eine Runde von Übernahmegesprächen im Frühstadium geeinigt, habe die Australian Financial Review berichtet. Die Vereinbarung bringe das mögliche 22,4 Mrd. USD schwere Geschäft wieder auf den Weg. Newmont habe eine Einigung über Geheimhaltungs- und Stillhaltevereinbarungen erzielt und damit die Tür für ein Treffen zwischen den Unternehmen geöffnet, nachdem Newcrest die geplante Übernahme am 16. Februar abgelehnt habe.Die nächste Phase der Gespräche werde Newcrest die Möglichkeit geben, seine Gründe für die Ablehnung des Angebots darzulegen und mögliche nächste Schritte zur Annahme eines Angebots zu erläutern. Allerdings sollte klar sein, es werde v.a. um eine Erhöhung des Angebots gehen. Gut möglich, dass Newcrest auch einen Cash-Anteil fordere. Bislang habe Newmont die Übernahme komplett in eigenen Aktien bezahlen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Newmont.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link