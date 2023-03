Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Newmont-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Newmont-Aktie:

44,76 EUR -0,23% (29.03.2023, 16:03)



NYSE-Aktienkurs Newmont-Aktie:

48,71 USD +0,10% (29.03.2023, 15:49)



ISIN Newmont-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont-Aktie:

NMM



NYSE-Symbol Newmont-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Corp.:



Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (29.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) zu kaufen.Knapp zwei Monate dauere der Übernahme-Poker zwischen dem größten Goldproduzenten der Welt, Newmont, und dem größten australischen Produzenten, Newcrest ( ISIN AU000000NCM7 WKN 873365 ), mittlerweile an. Newcrest habe das erste Angebot abgelehnt, aber man habe die Gespräche rasch wieder aufgenommen. Nun gebe es ein Anzeichen dafür, dass der Deal doch noch über die Bühne gehen könnte.Newmont habe am Mittwoch bekannt gegeben, dass es den Verkauf seiner Stammaktien von Triple Flag Precious Metal für einen Nettoerlös von 179 Millionen Dollar nach Steuern abgeschlossen habe. Die Monetarisierung der Aktien von Triple Flag führe "zu einer weiteren Straffung und Optimierung des Aktienportfolios". Der Goldproduzent erhöhe seinen Cash-Bestand dadurch auf rund 3,4 Milliarden Dollar.Zudem stocke Newmont seinen Barbestand deutlich auf. Seit dem Abschluss der Goldcorp-Übernahme im Jahr 2019 habe Newmont im Rahmen seiner Strategie zur Wertmaximierung von Anteilseignern mehr als zwei Milliarden Dollar an Barerlösen aus dem Verkauf von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten erhalten.Diese Erlöse sollten laut dem Unternehmen die Bilanz stärken und über den gesamten Rohstoffzyklus hinweg eine flexible Finanzposition ermöglichen. Man möchte sich auf die Aufrechterhaltung eines erstklassigen Portfolios von langlebigen, verantwortungsvoll verwalteten Vermögenswerten, die sich in erstklassigen Gebieten befinden, fokussieren.Im Januar 2023 habe Triple Flag die Übernahme von Maverix abgeschlossen und Newmont habe 15,1 Millionen Stammaktien und 1,8 Millionen Optionen des kombinierten Unternehmens erhalten. Vor dem Abschluss des Verkaufs habe Newmont etwa 7,5 Prozent der emittierten und ausstehenden Stammaktien von Triple Flag gehalten.Durch den Verkauf der Triple Flag-Anteile erhöhe Newmont seine ohnehin üppige Cash-Position. Da das bisherige Übernahme-Angebot für Newcrest ausschließlich aus Aktien bestanden habe, liege der Verdacht nahe, dass Newmont die Australier mit einem Cash-Anteil überzeugen wolle."Der Aktionär" hält einen Deal im Rahmen des bisher genannten Preises für sinnvoll und rät bei Newmont zu Kauf, so Michael Diertl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.03.2023)