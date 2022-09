Börsenplätze Newmont-Aktie:



Kurzprofil Newmont Corp.:



Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (07.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) unter die Lupe.Der Goldpreis tue sich schwer, zu groß sei der Druck seitens des US-Dollars. Noch schlimmer habe es die Aktien der Goldproduzenten getroffen. Steigende Kosten einerseits, sinkende Goldpreise andererseits würden die Aktien belasten. So habe das Papier des weltweit größten Goldproduzenten Newmont binnen weniger Wochen über 40% an Wert verloren. Zu viel, meine die UBS.UBS habe die Newmont-Aktie von neutral auf buy hochgestuft, das Kursziel jedoch von 78 auf 50 USD gesenkt. Nach Ansicht der Analysten sei Newmont ein sehr günstiges Investment mit einer sehr attraktiven Dividendenrendite. UBS-Analyst Cleve Rueckert sei der Meinung, dass Newmont weiterhin eine jährliche Dividende von 2,20 USD je Aktie im Rahmen seiner selbst auferlegten Verpflichtung, 40 bis 60% des überschüssigen freien Cashflows zurückzugeben, zahlen könne. Er habe hinzugefügt, dass die Newmont-Aktie eine "zu pessimistische" potenzielle Dividendenkürzung um 25% einzupreisen scheine.Nach den jüngsten Gesprächen mit dem Management von Newmont "sind wir zuversichtlich, dass die Dividende auf einem mehrjährigen Rahmen mit Sicht auf sinkende Investitionen im Jahr 2025 basiert", schreibe Rueckert. "Trotz der nun höheren Kostenschätzungen gehen wir weiterhin davon aus, dass Newmont einen starken freien Cashflow generieren wird, der Investitionen, Dividenden und möglicherweise zukünftige Rückkäufe unterstützt", so der Analyst.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Newmont.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link