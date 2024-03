NYSE-Aktienkurs Newmont-Aktie:

Kurzprofil Newmont Corp.:



Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (13.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Newmont-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Goldproduzenten Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) unter die Lupe.Alte Trendlinien würden oftmals eine "magische" Anziehungskraft besitzen und oftmals irgendwann in der Zukunft wieder eine wichtige Rolle spielen. Ein gutes Beispiel für diese These stelle derzeit der Kursverlauf der Newmont-Aktie dar. Schließlich habe der Goldminentitel im Verlauf der "Kraut und Rüben"-Phase seit dem Frühjahr 2022 einen lehrbuchmäßigen Pullback an den ehemaligen Abwärtstrend seit 2016 (akt. bei 29,52 USD) vollzogen. Auf dieser Basis sei es zu einer dynamischen Gegenbewegung gekommen, welche eine klassische "V-Formation" entstehen lasse. Dank des nachhaltigen Sprungs über die horizontalen Hürden bei rund 34 USD sei die Trendwende nun vollzogen und es eröffne sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von gut 4 USD. Unterstützt werde die Wende zum Besseren durch den MACD, der eine deutlich divergente Entwicklung zeige. Im Monatsbereich notiere der Trendfolger sogar so tief wie zuletzt im Jahr 2015.Während das Tief vom November 2022 bei 37,45 USD bzw. der Abwärtstrend seit Anfang 2023 (akt. bei 40,08 USD) die nächsten Anlaufziele markieren, erlaubt das Corona-Tief vom März 2020 bei 33,00 USD eine engmaschige Absicherung auf der Unterseite, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 13.03.2024)Börsenplätze Newmont-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Newmont-Aktie:31,24 EUR +0,71% (13.03.2024, 09:07)