NYSE-Aktienkurs Newmont-Aktie:

34,195 USD -0,86% (26.01.2024, 18:22)



ISIN Newmont-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont-Aktie:

NMM



NYSE-Symbol Newmont-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Corp.:



Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (26.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) unter die Lupe.Der Markt preise aktuell etwas langsamere Zinssenkungen ein - das beflügele den US-Dollar und bremse Gold. Aber angesichts eines Goldpreises von rund 2.000 USD sei die Bewertung vieler Goldproduzenten eher surreal. So notiere die Newmont-Aktie aktuell im Bereich eines Fünfjahrestiefs. Damals sei der Goldpreis bei 1.400 USD gestanden. Es sei nicht so, dass die Kosten in fünf Jahren um 600 USD gestiegen seien. Vielmehr sei das Sentiment derzeit so negativ, dass Goldaktien mit einem riesigen Abschlag gehandelt würden, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.01.2024)Die Sendung mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Newmont-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Newmont-Aktie:31,52 EUR -0,94% (26.01.2024, 18:29)