Es sei als positiv zu werten, dass die Streiks nach vier Monaten Produktionspause nun zu Ende seien. Diese News machen die Aktie, gepaart mit dem starken Anstieg des Goldpreises am Freitag über die Marke von 1.900 Dollar, wieder zu einem Kauf, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.10.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Newmont-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Newmont-Aktie:

38,20 EUR +1,92% (16.10.2023, 21:30)



NYSE-Aktienkurs Newmont-Aktie:

40,33 USD +2,28% (16.10.2023, 21:22)



ISIN Newmont-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont-Aktie:

NMM



NYSE-Symbol Newmont-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Corp.:



Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (16.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Newmont habe am Montag bekannt gegeben, dass man eine endgültige Vereinbarung mit der Bergbau-, Metall- und Industriearbeiter-Gewerkschaft getroffen habe. Der seit dem 7. Juni 2023 laufende Streik in der Peñasquito-Mine des Unternehmens im mexikanischen Bundesstaat Zacatecas finde damit nach wochenlangen Verhandlungen ein Ende.Bereits am Freitag hätten Newmont und die Gewerkschaft die Vereinbarung beim mexikanischen Arbeitsgericht eingereicht, das seine Zustimmung nun gegeben habe, der Streik sei damit beendet."Dieser unnötige Streik hat allen unseren Mitarbeitern, Auftragnehmern, Gastgemeinden, Lieferanten und Kunden erhebliche Schwierigkeiten auferlegt", habe Tom Palmer, Präsident und CEO von Newmont gesagt. "Wir werden weiterhin unsere Verpflichtungen ehren, das Gesetz und die Tarifvereinbarung einhalten und daran arbeiten, den langfristigen Wert von Peñasquito zu schützen."Die wichtigsten Punkte des neuen Abkommens seien:- Sollte die Peñasquito-Mine im Jahr 2023 aufgrund des Streiks keinen Gewinn verzeichnen und die Mitarbeiter somit keine Gewinnbeteiligung erhalten, werde Newmont im zweiten Quartal des nächsten Jahres einen Bonus in Höhe von zwei Monatsgehältern zahlen, um die finanziellen Auswirkungen des langen Streiks auf die Mitarbeiter abzufedern.- Mitarbeiter, die während des Streiks Lohnverluste erlitten hätten, würden von Newmont einen festen Betrag erhalten, der etwa 60 Prozent der Lohneinbußen entspreche.- Im Rahmen der jährlichen Lohnverhandlungen im Tarifvertrag hätten sich Newmont und die Gewerkschaft auf eine Lohnerhöhung von acht Prozent geeinigt, die im Einklang mit den branchenüblichen Lohnerhöhungen in der mexikanischen Bergbauindustrie für 2023 stehe.