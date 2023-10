Tradegate-Aktienkurs Newmont-Aktie:

34,60 EUR -0,52% (26.10.2023, 15:20)



NYSE-Aktienkurs Newmont-Aktie:

36,76 USD -4,40% (25.10.2023, 22:00)



ISIN Newmont-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont-Aktie:

NMM



NYSE-Symbol Newmont-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Corp.:



Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (26.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) unter die Lupe.Die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten präsentiere sich in letzter Zeit auffallend schwach. Heute vor Börseneröffnung in den USA habe der Konzern seine Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt und die seien nicht gerade berauschend ausgefallen. Newmont habe die Produktionsprognose gesenkt und die Kostenprognose erhöht.Der Streik auf der Penasquito Mine, immerhin der größten mexikanischen Goldmine, sei für Newmont zu einer ungünstigen Zeit gekommen. Das Unternehmen habe sich v.a. auf die Übernahme von Newcrest Mining fokussiert und die Ablenkung sei alles andere als gut gewesen. Dazu seien die Zahlen im zweiten Quartal bereits eher schwach gewesen. Der Streik habe nicht gerade für bessere Laune bei den Aktionären gesorgt. Zudem dürften einige Newcrest Mining-Aktionäre auf der Verkäuferseite sein, sobald die Sonderdividende i.H.v. 1,10 Dollar ausgeschüttet worden sei. Die Newmont-Aktie sei technisch angeschlagen - hier helfe aktuell auch die niedrige Bewertung wenig. Aktuell schienen Agnico-Eagle Mines und Barrick Gold die Nase vorn in der Anlegergunst zu haben, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Newmont-Aktie: