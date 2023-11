Börsenplätze Newmont-Aktie:



Kurzprofil Newmont Corp.:



Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (06.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktionäre des weltgrößten Goldproduzenten Newmont hätten im laufenden Jahr nicht viel zu lachen. Die Aktie habe vom Peak bei rund 78 Euro im Jahr 2022 über 50 Prozent an Wert verloren. Zuletzt habe der Konzern die Prognose für das laufende Jahr kappen müssen, nachdem unter anderem ein Streik auf der Penasquite Mine in Mexiko das Unternehmen hart getroffen habe.Bislang sei man bei Newmont davon ausgegangen, dass die Produktion im laufenden Jahr bei rund 6 Millionen Unzen liegen werde. Nach der Prognosesenkung stünden nur 5,4 Millionen Unzen im Ausblick. Dass die Aktie nach dieser Meldung nicht weiter gefallen sei, sei letztlich nur der schwachen Performance in den Wochen zuvor geschuldet gewesen. Der Streik auf der Penasquito Mine sei kein Geheimnis gewesen und der Markt habe bereits damit gerechnet, dass die Prognose nicht zu erreichen sein werde. Dazu habe es auch Probleme auf der Pueblo Viejo Mine in der Dominikanischen Republik gegeben. Die Mine, die in einem Joint Venture mit Barrick Gold betrieben werde, gelange nur langsam zur vollen Auslastung. Das laste ebenfalls auf dem Ausblick. Natürlich nicht nur bei Newmont, sondern auch bei Barrick Gold.Newmont zahle aktuell eine Quartalsdividende von 0,40 Dollar je Aktie. Das Papier selbst notiere bei 39,02 Dollar. Das ergebe eine stattliche Dividendenrendite von 4,1 Prozent. Dazu befinde sich die Übernahme von Newcrest Mining auf der Zielgeraden. Heute melde der Konzern, dass die Übernahme abgeschlossen sei. Gut möglich, dass sich anschließend einige australische Investoren von der Aktie trennen würden. Doch 2024 sollte ein deutlich besseres Jahr werden, die Newcrest-Assets würden Newmont in Sachen Produktion einen Schub geben und das Portfolio in Richtung Kupfer diversifizieren. Die Aktie sei aktuell günstig bewertet.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Newmont.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link