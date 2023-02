Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (06.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es stehe eine Mega-Akquisition im Minensektor bevor. Bereits am Samstag habe es Gerüchte gegeben, wonach einer der drei größten Produzenten (Agnico Eagle ( ISIN CA0084741085 WKN 860325 ), Barrick, Newmont) ein Angebot für den australischen Minenbetreiber Newcrest ( ISIN AU000000NCM7 WKN 873365 ) abgegeben haben solle. Am Sonntag habe Newmont das Interesse bestätigt und Details veröffentlicht.Laut den jüngsten Berichten produziere Newmont rund 6 Millionen Unzen Gold. Newcrest schätze seine Produktion für das Fiskaljahr 2023 auf 2,1 bis 2,4 Millionen Unzen. Durch den Zusammenschluss würde mit über 8 Millionen Unzen der mit Abstand größte Goldproduzent der Welt entstehen.Allerdings sei diese Akquisition für Newmont alles andere als ein Kinderspiel. Denn man müsse fast 17 Milliarden Dollar für Newcrest auf den Tisch legen.Konkret erhalte jeder Anteilseigner von Newcrest pro Anteilschein 0,38 Newmont-Aktien. Das entspreche einem Aufschlag von ungefähr 25 Prozent zum Freitagsschlusskurs. Das kombinierte Unternehmen befände sich dann zu 70 Prozent im Besitz von Newmont und zu 30 Prozent in den Händen von Newcrest.Zwar sei der Deal noch nicht beschlossene Sache, aber falls er zustande komme, setze Newmont damit ein deutliches Zeichen. Vor allem Barrick Gold dürfte nun im Zugzwang sein, da man als einziges Unternehmen der "großen drei" noch keine Übernahme getätigt habe.Newmont schicke mit dem Übernahmeangebot eine Impulswelle durch den Minensektor. Eine Phase vermehrter Übernahmespekulationen, auch kleinerer Produzenten, könnte folgen, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur Newmont-Aktie. (Analyse vom 06.02.2023)