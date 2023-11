NYSE-Aktienkurs Newmont-Aktie:

36,56 USD +0,58% (20.11.2023, 22:00)



ISIN Newmont-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont-Aktie:

NMM



NYSE-Symbol Newmont-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Corp.:



Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (21.11.2023/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Sydney (www.aktiencheck.de) - Newmont-Aktienanalyse von Macquarie Research:Macquarie Research nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage der Aktie von Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) auf.Der US-Konzern verfüge über ein wirklich diversifiziertes Goldportfolio mit Beteiligungen, Joint-Venture-Anteilen oder Eigenkapitalbeteiligungen an 20 Produktionszentren und einer gesunden organischen Pipeline, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Nachdem die Newmont-Aktie sich im Vergleich zu ihren Konkurrenten unterdurchschnittlich entwickelt habe, gehe Macquarie Research davon aus, dass sie sich nach der Lösung des NCM-Deals, dem Penasquito-Streik und der Portfoliooptimierung erholen werde.Macquarie Research hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Newmont-Aktie mit dem Rating "outperform" und einem Kursziel von 45 USD in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 21.11.2023)Börsenplätze Newmont-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Newmont-Aktie:33,66 EUR +0,78% (21.11.2023, 11:53)