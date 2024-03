NYSE-Aktienkurs Newmont-Aktie:

Kurzprofil Newmont Corp.:



Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (01.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Newmont-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Matthew Murphy, Analyst von Jefferies & Co, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) und erhöht das Kursziel.Er habe die Berichterstattung über den nordamerikanischen Goldminen- und Streaming-Sektor mit einer positiven Einschätzung begonnen, so der Analyst in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Trotz hoher Realzinsen und sinkender Inflation sei Gold durch die Käufe ausländischer Zentralbanken in der Nähe von Allzeithochs gestützt worden und eine sich verlangsamende Weltwirtschaft könnte als nächster Rückenwind dienen, während sich die Aktien von den rekordnahen Goldpreisen abgekoppelt hätten und sich auf "abgezinsten Niveaus" befinden würden. Murphy glaube, dass die Margenexpansion der Minengesellschaften bald wieder aufgenommen werden könne.Matthew Murphy, Analyst von Jefferies & Co, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Newmont-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 34 auf 38 USD angehoben. (Analyse vom 28.02.2024)Börsenplätze Newmont-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Newmont-Aktie:29,14 EUR +0,83% (01.03.2024, 13:00)