Tradegate-Aktienkurs Newmont-Aktie:

31,22 EUR 0,00% (08.02.2024, 09:30)



NYSE-Aktienkurs Newmont-Aktie:

33,65 USD -0,03% (07.02.2024, 22:00)



ISIN Newmont-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont-Aktie:

NMM



NYSE-Symbol Newmont-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Corp.:



Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (08.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) unter die Lupe.Der Goldpreis präsentiere sich in diesen Tagen lustlos. Zwar könnten die Bullen die Marke von 2.000 Dollar weiterhin verteidigen. Doch von Schwung nach oben könne keine Rede sein. Bei rund 2.040 Dollar werde Gold regelmäßig ausgebremst. Die Minenkonzerne würden auf diesem Niveau allerdings prächtig verdienen. Das habe auch die Bank of America in einer jüngsten Studie festgestellt.Die US-Bank habe sich die Unternehmen im S&P 500 angesehen und diejenigen herausgefiltert, die das größte Potenzial hätten, die Kursziele der Analysten zu erreichen. Mit dabei: Der einzige im S&P 500 vertretene Goldproduzent: Newmont. Die Analysten der Bank of America hätten in ihrer Studie eine Kurschance von 39 Prozent errechnet. Anhand der Aktien des S&P 500 hätten die Analysten den prozentualen Anteil der Renditeschwankungen berechnet, die durch den Index in den letzten 15 Jahren erklärt worden seien, das so genannte R-Quadrat. Die verbleibenden Renditen seien das, was sie als "idiosynkratisch" betracht würden. Dann hätten sie den Median des idiosynkratischen Risikos als Grenzwert verwendet. Mit dieser "objektiven" Betrachtungsreise hätten sie die jenigen Unternehmen herausgefiltert, die ihrer Meinung nach eine hohe Chance hätten, die Kursziele zu erreichen.Dass Newmont hier dabei sei, sei mit Blick auf den Chart wenig überraschend. Der Titel befinde sich seit Monaten im Sturzflug und habe von seinem zyklischen Top im Jahr 2022 bei 85,42 Dollar inzwischen über 60 Prozent an Wert verloren. Und das, obwohl Gold nun seit Wochen über der Marke von 2.000 Dollar stehe. Oder anders ausgedrückt: Trotz eines Goldpreises nahe Rekordhoch befinde sich die Newmont-Aktie im Bereich eines Fünf-Jahrestiefs. Man möge sicherlich argumentieren, dass dies mit der Newcrest-Übernahme zusammenhänge. Doch das allein rechtfertige keinen solchen Absturz. Hier spiele auch das negative Sentiment eine wichtige Rolle. Aus antizyklischer Sicht sollten Anleger das als Chance betrachten, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.02.2024)Börsenplätze Newmont-Aktie: