NYSE-Aktienkurs Newmont-Aktie:

52,555 USD +1,99% (19.01.2023, 21:49)



ISIN Newmont-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont-Aktie:

NMM



NYSE-Symbol Newmont-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Corp.:



Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (19.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) unter die Lupe.Der Goldminen-Sektor habe in den letzten Wochen zu den großen Gewinnern gehört. Kein Wunder, da der Goldpreis seit Anfang November ca. 19% zugelegt habe. Nach der starken Rally könnte nun ein Rücksetzer folgen, um Kraft für die nächste Aufwärtsbewegung zu sammeln. Die Newmont-Aktie könnte sich langfristig deutlich verteuern.Rund 45% habe die Newmont-Aktie seit ihrem Verlaufstief bei 37,45 USD bis zum Januar-Hoch bei 54,49 USD zugelegt. Dort sei sie auf den GD200 getroffen und habe den Rückwärtsgang eingelegt. Eine Korrektur sei nach einem solch starken Kurszuwachs jedoch normal und komme auch nicht wirklich überraschend. Ein typisches Korrekturziel für eine zweite Welle sei das 61,8%-Fibonacci-Retracement der vorangegangenen Aufwärtsbewegung, welches sich bei 43,96 USD befinde. Setze die Newmont-Aktie anschließend seinen Aufwärtstrend fort, könnte es schnell in Richtung 70-USD-Marke gehen, da die dritte Welle laut Elliott-Wellen-Theorie meistens die längste und impulsivste sei. Überwinde die Aktie auch den dort befindlichen Widerstandsbereich, sollte einem neuen Allzeithoch nichts mehr im Weg stehen. Kurzfristig könnte eine Korrektur bei Newmont anstehen, doch langfristig biete die Newmont-Aktie großes Potenzial, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.01.2023)Börsenplätze Newmont-Aktie:Xetra-Aktienkurs Newmont-Aktie:48,38 EUR -0,14% (19.01.2023, 17:35)