Kurzprofil Newmont Corp.:



Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (26.03.2024/ac/a/n)



Beim weltgrößten Goldproduzenten komme der Verkaufsprozess der sechs zum Verkauf stehenden Minen langsam in Gang. Die Citigroup berate Newmont bei den geplanten Verkäufen. Für die Akyem-Goldmine in Ghana solle ein reges Interesse v.a. aus China vorhanden sein. Kein Wunder, produziere die Mine doch über 400.000 Unzen pro Jahr. Unter den potenziellen Bietern solle sich auch Zijin Mining befinden.