38,00 EUR -0,47% (21.07.2023, 14:57)



42,45 USD -6,04% (20.07.2023, 22:00)



US6516391066



853823



NMM



NEM



Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (21.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) unter die Lupe.Am Donnerstag habe der größte Goldproduzent der Welt seine Zahlen zum zweiten Quartal präsentiert und damit massiv enttäuscht. Sowohl Umsatz als auch Gewinn pro Aktie und der Free Cashflow hätten deutlich unter den Erwartungen der von "Bloomberg" befragten Analysten gelegen. Die Aktie sei infolgedessen um mehr als sechs Prozent eingebrochen.Für das Q2 habe das Unternehmen einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 33 Cent gegenüber 46 Cent im Vorjahr gemeldet, während die Experten einen Wert von 42 Cent erwartet hätten. Der Umsatz habe sich auf 2,68 Mrd. Dollar im Vergleich zu den geschätzten 2,93 Mrd. Dollar belaufen.Die Goldproduktion habe 1,24 Mio. Unzen betragen, während Experten 1,36 Mio. Unzen erwartet hätten. Der durchschnittliche realisierte Goldpreis pro Unze habe bei 1.965 Dollar gelegen, knapp über der geschätzten Zahl von 1.964 Dollar. Das bereinigte EBITDA habe 910 Mio. Dollar betragen und sei damit deutlich unter der erwarteten Summe von 1,09 Mrd. Dollar geblieben.Trotz der Enttäuschung bleibe Newmont zuversichtlich, die Jahresprognose von 5,7 bis 6,3 Mio. Unzen Gold mit AISC zwischen 1.150 und 1.250 Dollar pro Unze zu erreichen. Das solle vor allem durch eine gesteigerte Produktion in Ahafo, Tanami, Cerro Negro, Akyem sowie durch zwei Joint Ventures bei Nevada Gold Mines und Pueblo Viejo gelingen.Die Q2-Zahlen von Newmont seien alles andere als gut gewesen. Insbesondere die stark gestiegenen Produktionskosten, welche die Marge belasten würden, seien ein großer Negativfaktor. DER AKTIONÄR habe Newmont derzeit nicht auf seiner Empfehlungsliste und bevorzuge bei den großen Produzenten stattdessen Agnico Eagle. Wer es spekulativer mag, greift zum Jahrestipp Equinox Gold, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link