Börsenplätze Newmont-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Newmont-Aktie:

37,62 EUR +2,34% (14.12.2023, 15:56)



NYSE-Aktienkurs Newmont-Aktie:

41,64 USD +4,10% (14.12.2023, 15:42)



ISIN Newmont-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont-Aktie:

NMM



NYSE-Symbol Newmont-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Corp.:



Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (14.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die FED habe die Leitzinsen nicht weiter angehoben. Darauf habe der Goldpreis enorm positiv reagiert und den Tag mit einem Plus von mehr als zwei Prozent beendet. Auch die Newmont-Aktie sei angesprungen und habe um rund sechs Prozent zugelegt. Der am Mittwoch angekündigte Turnaround beim größten Goldproduzenten der Welt dürfte damit begonnen haben.Es gehe in den USA weiter in Richtung Zinssenkungen. Das habe FED-Chef Jerome Powell in seiner jüngsten Stellungnahme zur Notenbankpolitik bestätigt - und damit die Renditen der US-Staatsanleihen weiter nach unten geschickt. Die 10-jährigen US-Anleihen würden mittlerweile wieder unter der 4-Prozent-Marke notieren. Die Opportunitätskosten für Aktien und Edelmetalle würden damit deutlich geringer, was sich in der jüngsten Kursbewegung widerspiegele.Laut dem FedWatch Tool von CME habe der Markt nun drei Zinssenkungen bis zum Juni-Meeting zu fast 65 Prozent eingepreist. Vor einer Woche habe der Wert noch bei knapp 35 Prozent gelegen, vor einem Monat sogar lediglich bei zwölf Prozent. Sollten nun die Inflationsraten weiter zurückgehen und sich zusätzlich der Arbeitsmarkt abschwächen, könnten sogar noch mehr Zinsschritte für das kommende Jahr eingepreist werden und Minenaktien davon profitieren.Das Vorgehen der Notenbank dürfte den Goldpreis und die Newmont-Aktie auch in den kommenden Wochen weiter nach oben treiben, so Michael Diertl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link