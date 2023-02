Börsenplätze Newmont-Aktie:



Kurzprofil Newmont Corp.:



Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (24.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) unter die Lupe.Der größte australische Goldproduzent Newcrest Mining habe das Übernahmeangebot von Newmont abgelehnt. Nun äußere sich auch Newmont-CEO Tom Palmer zu dem Vorgang und habe sich "enttäuscht" gezeigt, dass es bislang zu keiner Einigung gekommen sei. Seinen Worten könne man aber auch entnehmen, dass es durchaus noch Chancen für den Deal gebe.In einem Interview mit Bloomberg Television habe Sherry Duhe, Interim-CEO von Newcrest Mining, gesagt, das Unternehmen sei "viel mehr wert" als das erste Angebot. Duhe habe allerdings erklärt, dass Newcrest Mining offen dafür sei, "zu sehen, wie die Dinge laufen", was die Gespräche mit Newmont betreffe. Newcrest Mining habe letzte Woche auch gesagt, dass es dem US-Goldriesen Zugang zu vertraulichen Informationen geben würde, um möglicherweise ein höheres Angebot zu erhalten.Es scheine, dass Newmont auf das Angebot von Newcrest Mining eingegangen sei, da Palmer die Gespräche mit dem australischen Goldförderer wieder aufgenommen habe. "Wir sind enttäuscht, dass der Vorstand von Newcrest unseren Vorschlag abgelehnt hat, und wir führen derzeit Gespräche mit dem Team von Newcrest in Bezug auf ihr Angebot, Zugang zu weiteren Informationen zu gewähren", habe Palmer im Rahmen der Vorstellung der Finanzzahlen für das vierte Quartal gesagt.Ein Zusammenschluss würde die Position von Newmont als größter Goldproduzent stärken. Zusätzlich würde es den Druck auf andere Goldkonzerne, ebenfalls durch Zukäufe zu wachsen, erhöhen. Das könne für die Goldbranche eigentlich nur gut sein, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link