NYSE-Aktienkurs Newmont-Aktie:

42,11 USD -3,08% (27.07.2023, 22:00)



ISIN Newmont-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont-Aktie:

NMM



NYSE-Symbol Newmont-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Corp.:



Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (28.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) unter die Lupe.Der weltgrößte Goldproduzent habe mit seinen Zahlen zuletzt kräftig enttäuscht und den gesamten Minensektor nach unten gezogen. Die schlechten Zahlen seien aber doch nicht so ganz überraschend gewesen. Probleme in den Minen in Mexiko und in Kanada seien im Vorfeld bekannt gewesen. Die Newmont-Aktie habe trotz der Enttäuschung am Markt kein neues Tief markiert, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.07.2023)Die Sendung mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Newmont-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Newmont-Aktie:38,40 EUR -1,94% (27.07.2023, 22:26)