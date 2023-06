Börsenplätze Newmont-Aktie:



Kurzprofil Newmont Corp.:



Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (09.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Goldpreis habe gestern deutlich zulegen können. Enttäuschende Wirtschaftsdaten aus den USA hätten eine Zinspause auf der Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche wahrscheinlicher gemacht. Doch die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Newmont sei gestern überraschend kurzzeitig vom Handel ausgesetzt worden.Newmont habe den Betrieb seiner Peñasquito-Mine in Mexiko aufgrund einer Streikankündigung eingestellt. Penasquito sei die größte Gold- und Silbermine in Mexiko. Das Projekt produziere rund 650.000 Unzen Gold und Silber. Das Projekt sei ursprünglich von Goldcorp in Betrieb gebracht worden und durch die Goldcorp-Übernahme in den Besitz von Newmont gekommen. Der Grund für die vorübergehende Stilllegung: Ein Streit mit einer Gewerkschaft.Am 7. Juni habe die Nationale Gewerkschaft der Minen- und Metallarbeiter Newmont über einen Streik informiert, in dem eine Erhöhung der im Tarifvertrag (CBA) vorgesehenen Gewinnbeteiligung von 10 auf 20 Prozent gefordert worden sei, so das Unternehmen. Im Juli letzten Jahres habe sich das Unternehmen darauf geeinigt, der vertretenen Belegschaft eine Gewinnbeteiligung von bis zu 10 Prozent zu zahlen. Doch die neuerlichen Forderungen seien bei Newmont auf wenig Gegenliebe gestoßen. Newmont habe gesagt, man sei weiterhin bereit, an Schlichtungsgesprächen teilzunehmen, um eine Lösung im Einklang mit dem Tarifvertrag zu finden. Newcrest Mining beschäftigt. Nun tue sich eine zweite Baustelle auf. Dennoch: Auch die Gewerkschaft sollte an einer Einigung interessiert sein. Allerdings sei es ungewöhnlich, dass man ein Jahr nach Abschluss eines Tarifvertrags erneut mit derart hohen Forderungen an ein Unternehmen herantrete. Erpressbar sollte sich der Konzern nicht machen. Eine Lösung dürfte es dennoch in absehbarer Zeit geben. Die Produktion von Newmont dürfte dennoch marginal beeinträchtigt werden, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente o-der hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Newmont.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link