Börsenplätze Newmont-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Newmont-Aktie:

45,65 EUR -9,28% (25.07.2022, 16:07)



NYSE-Aktienkurs Newmont-Aktie:

47,55 USD -7,47% (25.07.2022, 15:52)



ISIN Newmont-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont-Aktie:

NMM



NYSE-Symbol Newmont-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Corp.:



Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (25.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) unter die Lupe.Der weltgrößte Goldproduzent habe am frühen Montagnachmittag Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Die Newmont-Aktie habe sich bereits die komplette vergangene Woche über schwach präsentiert. Die Befürchtungen des Marktes hätten sich bewahrheitet. Newmont weise einen Gewinn von 0,46 USD je Aktie aus. Das sind 0,15 USD weniger als von Analysten erwartet. Die Aktie gebe deutlich nach.Wenn man sich das Zahlenwerk etwas genauer ansehe, dann schienen die Zahlen aber nicht ganz so düster zu sein, wie auf den ersten Blick. Der Konzern habe operativ 1 Mrd. Dollar Cash generiert, der Free-Cashflow habe bei 514 Mio. Dollar gelegen. Die Kosten (AISC) hätten im zweiten Quartal bei 1.199 Dollar je Unze gelegen - und damit höher als für das Gesamtjahr prognostiziert. Newmont habe die Prognose für das laufende Jahr konkretisiert und gehe von einer Produktion 6 Mio. Unzen bei Kosten (AISC) von 1.150 Dollar aus. Damit merke auch Newmont den Inflationsdruck auf der Kostenseite. Allerdings habe der Konzern noch immer eine mehr als solide Marge.Dazu kommt: Newmont habe bereits bestätigt, dass die Dividende für das zweite Quartal bei 0,55 Dollar liegen werde und damit auf Höhe der Dividende für das erste Quartal. Um irgendwelche Aussagen über eine etwaige Dividendenkürzung für das dritte Quartal zu machen, sei es schlicht zu früh. Aber noch einmal: Angesichts eines Free Cashflows von einer halben Milliarde habe Newmont genügend Cash generiert, um die Dividende weiter konstant halten zu können.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Newmont.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link