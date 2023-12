Tradegate-Aktienkurs Newmont-Aktie:

37,18 EUR +0,60% (06.12.2023, 16:29)



NYSE-Aktienkurs Newmont-Aktie:

40,0673 USD +0,44% (06.12.2023, 16:18)



ISIN Newmont-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont-Aktie:

NMM



NYSE-Symbol Newmont-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Corp.:



Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (06.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit größten Goldproduzenten Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) unter die Lupe.Die Newmont-Aktie habe im zu Ende gehenden Jahr nicht gerade zu den Lieblingen an der Börse gehört. Die Übernahme des australischen Goldproduzenten Newcrest Mining habe nicht überall für Begeisterung gesorgt. Dazu seien viele Fonds gezwungen gewesen, Positionen abzubauen, da sie beide Aktien im Portfolio gehabt hätten. Und auch operativ sei bei weitem nicht alles nach Plan gelaufen. Doch das Blatt scheine sich zu wenden.Mit dem Allzeithoch beim Goldpreis sei auch die Newmont-Aktie wieder erwacht. Vergessen scheinen die Probleme auf der Penasquito-Mine in Mexiko, die monatelang von einem Streik außer Gefecht gesetzt war, so Markus Bußler von "Der Aktionär". Vergessen die Probleme auf Pueblo Viejo und Nevada Gold Mines. Die beiden Joint Ventures mit Barrick Gold seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Doch die Newmont-Aktie scheine diese Probleme allmählich hinter sich zu lassen. Das liege sicher an einem höheren Goldpreis. Dadurch würden die Margen des Goldproduzenten steigen. Es liege aber auch daran, dass die Übernahme von Newcrest mittlerweile abgeschlossen sei, die Sonderdividende an die Newcrest ausgeschüttet sei und die Aktionäre, die verkaufen möchten, mittlerweile verkauft haben dürften.Mehr und mehr rücke das Jahr 2024 in den Blick der Anleger. Dass Newmont nach der Integration von Newcrest in Sachen Produktion wachsen dürfte, verstehe sich von selbst. Aber auch die Probleme, die den Konzern im laufenden Jahr operativ belastet hätten, dürften der Vergangenheit angehören. Gut möglich, dass Newmont mit einer Produktion von mehr als acht Millionen Unzen 2024 rechne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Newmont-Aktie: