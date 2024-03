Börsenplätze Newmont-Aktie:



Kurzprofil Newmont Corp.:



Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (06.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) unter die Lupe.Der Goldpreis habe ein am Mittwochnachmittag ein neues Allzeithoch markiert. Nachdem das Edelmetall über Monate hinweg über der 2.000-Dollar-Marke konsolidiert habe, sei es am Freitag plötzlich angesprungen und kenne seitdem kein Halten mehr. Die großen Gewinner sollten nun vor allem die Aktien der Produzenten sein.Entscheidend für den Ausbruch dürfte die Worte des FED-Chefs Jerome Powell gewesen sein. Er habe bestätigt, dass die US-Notenbank "irgendwann in diesem Jahr mit der Zurücknahme der politischen Zurückhaltung zu beginnen" werde. Bedingung dafür sei allerdings, dass sich "die Wirtschaft im Großen und Ganzen wie erwartet entwickelt".Die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Newmont habe auf das Rekordhoch mit einem Kurssprung von rund zwei Prozent reagiert und dürfte damit bald den nächsten Widerstand in Form der 50-Tage-Linie bei 35,27 Dollar in Angriff nehmen.Mit dem neuen Allzeithoch sollte nun im wahrsten Sinne des Wortes ein Goldrausch an den Börsen einsetzen. Newmont ist als Basisinvestment im Minensektor zu betrachten, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link