Börsenplätze Newmont-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Newmont-Aktie:

44,535 EUR +1,93% (26.07.2022, 09:14)



NYSE-Aktienkurs Newmont-Aktie:

44,59 USD -13,23% (25.07.2022)



ISIN Newmont-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont-Aktie:

NMM



NYSE-Symbol Newmont-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Corp.:



Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (26.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) unter die Lupe.Was für ein Tag für die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Newmont. Das Papier habe gestern in den USA über 13 Prozent an Wert verloren - und das, nachdem die Aktie schon in der vergangenen Woche unter Druck gestanden habe. Vom Top habe Newmont mittlerweile fast 50 Prozent an Wert verloren. Die schwachen Quartalszahlen hätten der Aktie zugesetzt.Newmont habe gestern für das zweite Quartal einen Gewinn von 46 Cent je Aktie gemeldet, das seien 15 Cent weniger gewesen als von Analysten erwartet. Dazu habe der Konzern die Produktionsprognose für das laufende Jahr auf 6 Millionen Unzen angepasst. Das sei eine weitere Enttäuschung gewesen. Die Kosten sollten auf das Gesamtjahr gerechnet bei 1.150 Dollar je Unze liegen. Auch das habe den Anlegern nicht geschmeckt.Aktuell scheine der Aktie nichts zu helfen. Rechne man die Quartalsdividende von 0,55 Dollar je Aktie aufs Jahr hoch, errechne sich eine Dividendenrendite von knapp fünf Prozent. Und angesichts eines Free Cashflows von rund einer halben Milliarde Dollar im zweiten Quartal scheine die Dividende auch nicht in Gefahr zu sein. Der Markt fürchte natürlich, dass der schwächere Goldpreis dem Konzern im dritten Quartal weiter zusetzen werde. Doch das betreffe alle Goldkonzerne. Und das Gros habe sich gestern bei weitem nicht so schwach wie Newmont präsentiert. Es sei vor allem die Aktie des weltgrößten Produzenten gewesen, die gestern für das Minus von 3,2 Prozent beim Goldminen-ETF GDX verantwortlich gewesen sei.Wer allerdings Aktien von Newmont noch im Depot hat, sollte diese auf dem Niveau nicht verkaufen - die Dividendenrendite ist zu verlockend, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link