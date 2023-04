Börsenplätze Newcrest Mining-Aktie:



Kurzprofil Newcrest Mining Ltd.:



Newcrest Mining Ltd. (ISIN: AU000000NCM7, WKN: 873365, Ticker-Symbol: NMA, ASX-Symbol: NCM) ist ein Goldminenunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Exploration, Minenerschließung, Minenbetrieben und dem Verkauf von Gold und Gold / Kupferkonzentrat. Newcrest Mining besitzt und betreibt ein Portfolio von Minen und eine Pipeline von Brownfield- und Greenfield-Explorationsprojekten. Zu den operativen Segmenten gehören Cadia, Australien; Telfer, Australien; Lihir, Papua-Neuguinea; Gosowong, Indonesien; Hidden Valley JV, Papua-Neuguinea; Bonikro, Cote d'Ivoire und Exploration und sonstige Aktivitäten. (11.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newcrest Mining-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Newcrest Mining Ltd. (ISIN: AU000000NCM7, WKN: 873365, Ticker-Symbol: NMA, ASX-Symbol: NCM unter die Lupe.Bereits vor rund zwei Monaten habe der größte Goldproduzent der Welt, Newmont, ein Übernahmeangebot für den größten australischen Produzenten, Newcrest, abgegeben. Newcrest habe den Deal zwar abgelehnt, Newmont aber eine genaue Prüfung der Bücher erlaubt. Nun gebe es ein neues Angebot, das vor allem Newcrest-Aktionären gefallen dürfte.Am Montag habe Newcrest mitgeteilt, dass es ein überarbeitetes Angebot von Newmont gebe. Dieses sehe vor, dass Newcrest-Aktionäre für jede Aktie 0,40 Anteile an Newmont erhalten würden. Zudem würde Newcrest eine Sonderdividende von 1,10 Dollar pro Aktie auszahlen, falls der Deal zustande komme. Insgesamt hätte die Übernahme damit einen Gegenwert von 32,87 Australische Dollar pro Aktie. Das entspreche einem Aufschlag von 16 Prozent gegenüber dem ersten Angebot aus dem Februar. Damals habe Newmont lediglich 0,363 Anteile pro Newcrest-Aktie angeboten.Die Papiere von Newcrest hätten im australischen Handel positiv auf die News reagiert und seien um mehr als fünf Prozent auf rund 30 Australische Dollar angesprungen. Die Aktie habe damit den höchsten Stand seit November 2020 markiert.Angesichts des neuen, verbesserten Angebots stünden die Chancen gut, dass der Deal nun über die Bühne gehe. Es dürfte sich außerdem kein anderer Interessent für Newcrest finden, weshalb es sich um den endgültigen Übernahmepreis handeln sollte. Newmont würde seine Vorherrschaft im Goldminensektor unterstreichen, wovon die alten und neuen Aktionäre mittelfristig profitieren sollten.Das Übernahme-Karussell beginnt sich im Minensektor wieder zu drehen, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link