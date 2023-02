Tradegate-Aktienkurs Newcrest Mining-Aktie:

15,754 Euro +0,56% (16.02.2023, 14:09)



ASX-Aktienkurs Newcrest Mining-Aktie:

23,90 AUD -1,69% (16.02.2023, 06:10)



ISIN Newcrest Mining-Aktie:

AU000000NCM7



WKN Newcrest Mining-Aktie:

873365



Ticker Symbol Newcrest Mining-Aktie Deutschland:

NMA



ASX Ticker-Symbol:

NCM



Kurzprofil Newcrest Mining Ltd.:



Newcrest Mining Ltd. (ISIN: AU000000NCM7, WKN: 873365, Ticker-Symbol: NMA, ASX-Symbol: NCM) ist ein Goldminenunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Exploration, Minenerschließung, Minenbetrieben und dem Verkauf von Gold und Gold / Kupferkonzentrat. Newcrest Mining besitzt und betreibt ein Portfolio von Minen und eine Pipeline von Brownfield- und Greenfield-Explorationsprojekten. Zu den operativen Segmenten gehören Cadia, Australien; Telfer, Australien; Lihir, Papua-Neuguinea; Gosowong, Indonesien; Hidden Valley JV, Papua-Neuguinea; Bonikro, Cote d'Ivoire und Exploration und sonstige Aktivitäten. (16.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newcrest Mining-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Newcrest Mining Ltd. (ISIN: AU000000NCM7, WKN: 873365, Ticker-Symbol: NMA, ASX-Symbol: NCM unter die Lupe.Das Angebot habe den Markt überrascht: Vor rund zwei Wochen habe der weltgrößte Goldproduzent Newmont ein Übernahmeangebot für den größten in Australien gelisteten Goldproduzenten Newcrest Mining auf den Tisch gelegt. 16,9 Mrd. USD habe sich Newmont die Akquisition kosten lassen wollen - bezahlt in eigenen Aktien.Die Reaktion des Boards von Newcrest Mining sei damals kühl ausgefallen: Man werde das Angebot prüfen, habe es geheißen. Ein Indiz dafür, dass sich die Euphorie in Grenzen halte. Freilich, so ganz ungelegen dürfte Newcrest Mining das Angebot nicht kommen. Das Unternehmen sei doch seit zwei Monaten auf der Suche nach einem neuen CEO und bislang noch nicht fündig geworden. Ein gewisses Machtvakuum sei entstanden, Entscheidungen würden vor sich hergeschoben. Eine Übernahme könnte dieses Problem lösen. Dennoch habe Newmont einen strategischen Fehler gemacht. Auf der Konferenz in Südafrika habe man verlauten lassen, man sei nicht abgeneigt, das Angebot zu erhöhen. Das habe man auch in Australien vernommen. Kein Wunder also, dass das Newcrest Mining heute gleichzeitig mit den Zahlen bekanntgegeben habe, man habe das Angebot einstimmig abgelehnt. Dass man aber nicht grundsätzlich abgeneigt sei, übernommen zu werden, zeige eine Tatsache: Man räume Newmont Zugang zu begrenzt nicht-öffentlichen Informationen ein, damit Newmont sich ein Bild für ein verbessertes Angebot machen könne.Wie könnte ein solch verbessertes Angebot aussehen? Newmont habe bislang nur eigene Aktien in die Waagschale geworfen. Gut möglich, dass man den Newcrest Mining-Aktionären das Angebot durch einen kleinen Cash-Anteil schmackhaft machen wolle. Das wiederum könnte allerdings zu einer Dividendenkürzung führen. Die Worte von Newcrest Mining würden darauf hindeuten, dass man nur auf ein verbessertes Angebot warte. Eine Übernahme erscheine trotz des "Neins" wahrscheinlich. Das Ganze dürfte sich aber noch einige Wochen hinziehen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.02.2023)Börsenplätze Newcrest Mining-Aktie: