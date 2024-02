Die Aktien der New York Community Bank (NYCB.US) seien am 31.01. mit einem über 40%igen Rückgang gestartet und seien kurzzeitig unter dem Tagestief von März 2023 gehandelt worden. (Quelle: xStation5) (News vom 31.01.2024)



Kurzprofil New York Community Bancorp Inc.:



New York Community Bancorp Inc. (ISIN: US6494451031, WKN: 889375, Ticker-Symbol: QC1, NYSE-Symbol: NYCB) ist die Bankholdinggesellschaft der Flagstar Bank, N.A. (die Bank). Das Unternehmen ist in mehreren nationalen Geschäftsbereichen tätig, darunter die Kreditvergabe an Mehrfamilienhäuser, die Vergabe und Verwaltung von Hypotheken und die Lagerhausfinanzierung. (01.02.2024/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - New York Community Bank stürzt nach Dividenkürzung um 35% - AktiennewsDie New York Community Bank (ISIN: US6494451031, WKN: 889375, Ticker-Symbol: QC1, NYSE-Symbol: NYCB) gehört am 31.01. zu den schlechtesten Performern unter den US-Aktien und startet die Handelssitzung mit einer über 40%igen bärischen Preislücke, so die Experten von XTB.Die Aktien der Bank stünden am 31.01. unter Druck, nachdem enttäuschende Ergebnisse für das vierte Quartal 2023 veröffentlicht worden seien. Ein erheblicher Aufbau von Rückstellungen und eine verschlechterte Gewinnaussicht hätten das Unternehmen dazu gezwungen, die Quartalsdividende um etwa 70% zu kürzen!Ergebnisse für das vierte Quartal 2023 der New York Community Bank:- Gesamteinnahmen: 886 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten 932 Millionen US-Dollar- Nettozinsen: 740 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten 792 Millionen US-Dollar- Nettozinsspanne: 2,82% gegenüber erwarteten 3,05%- Bereinigter Gewinn pro Aktie: -0,27 US-Dollar gegenüber erwarteten +0,29 US-Dollar- Nettogewinn: -252 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten +206 Millionen US-Dollar- Gesamteinlagen: 81,37 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 82,02 Milliarden US-Dollar- Gesamtkredite und Leasingverträge: 84,62 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 84,28 Milliarden US-Dollar- Effizienzquote: 67,9% gegenüber erwarteten 63,7%- Bargeld und Zahlungsmitteläquivalente: 11,49 Milliarden US-Dollar- Rückstellung für Kreditausfälle: 552 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten 45 Millionen US-DollarAusblick für 2024:- Gesamtkredite zum Jahresende: -3-5%- Gesamteinlagen zum Jahresende: +3-5%- Nichtzinseinkommen: 570-620 Millionen US-DollarDer Ergebnisbericht für das vierte Quartal 2023 der New York Community Bank sei fast durchweg schwächer gewesen als erwartet. Das Unternehmen habe niedrigere Einnahmen als erwartet gemeldet sowie einen unerwarteten bereinigten Verlust pro Aktie. Eine große Sorgequelle sei der massive Aufbau von Rückstellungen mit Kreditverlustvorsorgen in Höhe von 552 Millionen US-Dollar, mehr als 500 Millionen US-Dollar mehr als vom Markt erwartet. Beachtenswert sei, dass das Kreditvolumen im Verhältnis zu den Einlagen der NYCB über 100% liege, was bedeute, dass das Unternehmen nicht über viele Liquiditätsreserven verfüge, um unerwarteten Umständen entgegenzuwirken.Die Bank habe bekannt gegeben, dass sie nach der Übernahme der zusammengebrochenen Einlagen der Signature Bank in eine strengere regulatorische Kategorie gewechselt sei, was einer der Gründe für die Erhöhung der Rückstellungen für Kreditausfälle gewesen sei. Eine schwächere Kreditperspektive, Belastungen auf den Gewinnen sowie ein höherer Aufbau von Rückstellungen hätten zu einer etwa 70%igen Dividendenkürzung geführt, wobei die quartalsweise Ausschüttung von 0,17 US-Dollar pro Aktie auf 0,05 US-Dollar pro Aktie geschrumpft sei. Dennoch seien die Behörden der Bank der Meinung, dass diese Maßnahmen die Bank besser mit ihren Mitbewerbern in Einklang bringen und eine solide Grundlage für die Zukunft schaffen würden.