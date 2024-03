Börsenplätze New York Community Bancorp-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs New York Community Bancorp-Aktie:

2,905 EUR -11,30% (04.03.2024, 16:51)



NYSE-Aktienkurs New York Community Bancorp-Aktie:

3,1489 USD -11,30% (04.03.2024, 16:40)



ISIN New York Community Bancorp-Aktie:

US6494451031



WKN New York Community Bancorp-Aktie:

889375



Ticker-Symbol New York Community Bancorp-Aktie:

QC1



NYSE-Symbol New York Community Bancorp-Aktie:

NYCB



Kurzprofil New York Community Bancorp Inc.:



New York Community Bancorp Inc. (ISIN: US6494451031, WKN: 889375, Ticker-Symbol: QC1, NYSE-Symbol: NYCB) ist die Bankholdinggesellschaft der Flagstar Bank, N.A. (die Bank). Das Unternehmen ist in mehreren nationalen Geschäftsbereichen tätig, darunter die Kreditvergabe an Mehrfamilienhäuser, die Vergabe und Verwaltung von Hypotheken und die Lagerhausfinanzierung. (04.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - New York Community Bancorp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von New York Community Bancorp Inc. (NYCB) (ISIN: US6494451031, WKN: 889375, Ticker-Symbol: QC1, NYSE-Symbol: NYCB) unter die Lupe.Bei der New York Community Bancorp komme es weiter knüppeldick. Ende letzter Woche habe die US-Regionalbank die Märkte mit einem Chefwechsel und "Schwachstellen bei der Finanzberichterstattung" geschockt. Nun komme bereits der nächste Schock. Das Rating der Krisenbank sei ab sofort nur noch Ramsch.Fitch Ratings habe die Kreditwürdigkeit der New York Community Bancorp auf Ramschniveau herabgestuft. Moody's sogar noch weiter. Damit würden die Ratingagenturen darauf reagieren, dass der Kreditgeber für Gewerbeimmobilien gegen Ende letzter Woche erklärt habe, dass er bei einer Kontrolle "wesentliche Schwächen" bei der Überwachung von Kreditrisiken entdecke.Fitch habe das langfristige Emittentenausfallrating der Bank von "BBB-" auf "BB+" und damit eine Stufe unter Investment Grade herabgestuft. Die Entdeckung der Schwachstellen durch die Bank "veranlasste die NYCB dazu, ihre Kontrollen hinsichtlich der Angemessenheit der Rückstellungen zu überdenken, insbesondere im Hinblick auf ihr konzentriertes Engagement in Gewerbeimmobilien", so Fitch.Es bleibe dabei: Bei der NYCB brenntees lichterloh. Die Krise bei den US-Gewerbeimmobilien mache der US-Regionalbank massiv zu schaffen. Ganz offensichtlich würden bei ihr auch noch massive hausgemachte Probleme hinzukommen. Bei allen Aktien, die stark von der Lage bei US-Gewerbeimmobilien abhängig sind, ist weiter extreme Vorsicht geboten ist - vor allem aber bei der NYCB-Aktie, so Michael Herrmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link