Tradegate-Aktienkurs New York Community Bancorp-Aktie:

3,18 EUR +7,61% (06.03.2024, 22:26)



NYSE-Aktienkurs New York Community Bancorp-Aktie:

3,144689 USD +7,45% (06.03.2024, 22:00)



ISIN New York Community Bancorp-Aktie:

US6494451031



WKN New York Community Bancorp-Aktie:

889375



Ticker-Symbol New York Community Bancorp-Aktie:

QC1



NYSE-Symbol New York Community Bancorp-Aktie:

NYCB



Kurzprofil New York Community Bancorp Inc.:



New York Community Bancorp Inc. (ISIN: US6494451031, WKN: 889375, Ticker-Symbol: QC1, NYSE-Symbol: NYCB) ist die Bankholdinggesellschaft der Flagstar Bank, N.A. (die Bank). Das Unternehmen ist in mehreren nationalen Geschäftsbereichen tätig, darunter die Kreditvergabe an Mehrfamilienhäuser, die Vergabe und Verwaltung von Hypotheken und die Lagerhausfinanzierung. (07.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - New York Community Bancorp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von New York Community Bancorp Inc. (NYCB) (ISIN: US6494451031, WKN: 889375, Ticker-Symbol: QC1, NYSE-Symbol: NYCB) unter die Lupe.Die schwer in der Krise steckende New York Community Bancorp (NYCB) komme weiterhin nicht zur Ruhe. Am Mittwoch habe zeitweise die US-Regionalbank einmal mehr deutlich an Boden verloren und an der Wall Street mehr als 40 % im Minus notiert. Grund seiene Medienberichte, dass das US-Geldhaus eine Finanzspritze benötige.Nun habe die Regionalbank bestätigt, dass es eine Kapitalerhöhung i.H.v. 1 Mrd. USD geben und die Führung umstrukturiert werden werde. Die Aktie mache die Verluste in einer ersten Reaktion mehr als wett.Angeführt werdedie Kapitalerhöhung vom ehemaligen US-Finanzminister Steve Mnuchin mit seinem Investmentvehikel Liberty Strategic Capital. Die NYCB habe laut Pressemitteilung einem Deal zugestimmt, an dem auch weitere Investmentfirmen wie Hudson Bay Capital oder Reverence Capital Partners beteiligt seien. Diese würden mehr als 1 Mrd. USD beisteuern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze New York Community Bancorp-Aktie: