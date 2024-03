Börsenplätze New York Community Bancorp-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs New York Community Bancorp-Aktie:

2,905 EUR -11,30% (04.03.2024, 16:51)



NYSE-Aktienkurs New York Community Bancorp-Aktie:

3,1489 USD -11,30% (04.03.2024, 16:40)



ISIN New York Community Bancorp-Aktie:

US6494451031



WKN New York Community Bancorp-Aktie:

889375



Ticker-Symbol New York Community Bancorp-Aktie:

QC1



NYSE-Symbol New York Community Bancorp-Aktie:

NYCB



Kurzprofil New York Community Bancorp Inc.:



New York Community Bancorp Inc. (ISIN: US6494451031, WKN: 889375, Ticker-Symbol: QC1, NYSE-Symbol: NYCB) ist die Bankholdinggesellschaft der Flagstar Bank, N.A. (die Bank). Das Unternehmen ist in mehreren nationalen Geschäftsbereichen tätig, darunter die Kreditvergabe an Mehrfamilienhäuser, die Vergabe und Verwaltung von Hypotheken und die Lagerhausfinanzierung. (04.03.2024/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - New York Community Bancorp: Fitch stuft das Bankenrating der NYCB auf "Junk" herab - AktiennewsDie Ratingagentur Fitch Ratings hat beschlossen, das Rating der New York Community Bancorp (NYCB) (ISIN: US6494451031, WKN: 889375, Ticker-Symbol: QC1, NYSE-Symbol: NYCB) auf den Status "Ramsch" mit negativem Ausblick herabzustufen, so die Experten von XTB.Letzte Woche habe auch Moody's das Rating herabgestuft, einen Tag nachdem die Bank, die mit Problemen im Bereich der gewerblichen Immobilien (CRE) zu kämpfen habe, mitgeteilt habe, dass sie "erhebliche Schwächen" in ihrer zuvor durchgeführten Kreditrisikoanalyse festgestellt habe.- Fitch habe das langfristige Emittentenrating der Bank auf BB+ herabgestuft, d.h. auf eine Stufe unterhalb von Investment Grade (gegenüber zuvor BBB-). Moody's habe Ende Februar das Rating von Ba2 auf B3 herabgestuft.- Fitch habe erklärt, dass die Schwachstellen, über die die Bank informiert habe, die Analysten dazu veranlasst hätten, die Probleme in Bezug auf die Höhe und Angemessenheit der Reserven zu überdenken, insbesondere in Bezug auf das konzentrierte Engagement in Gewerbeimmobilien.Am Freitag seien die Aktien der NYCB um über 25% gefallen, obwohl das Institut mitgeteilt habe, dass es nicht erwarte, dass die Probleme im Zusammenhang mit der Risikokontrolle zu weiteren Abschreibungen für Kreditverluste führen würden. Der derzeitige (neue) CEO der Bank, Alessandro DiNello, betone, dass die Bank nach wie vor über eine beträchtliche Liquidität und solide Einlagen verfüge; er habe auch die Überzeugung geäußert, dass die Umstrukturierung des Unternehmens gelingen werde, aber die Wall Street gebe ihr eindeutig keine Chance. Trotz der Entscheidung von Fitch würden die Aktien der Bank vorbörslich bisher um über 1,3% zulegen. (News vom 04.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link