Tradegate-Aktienkurs New Work-Aktie:

115,20 EUR -1,54% (28.09.2020, 11:00)



Xetra-Aktienkurs New Work-Aktie:

115,60 EUR -1,20% (28.09.2020, 10:36)



ISIN New Work-Aktie:

DE000NWRK013



WKN New Work-Aktie:

NWRK01



Ticker-Symbol New Work-Aktie:

NWO



Kurzprofil New Work SE:



Die New Work SE (ISIN: DE000NWRK013, WKN: NWRK01, Ticker-Symbol: NWO) engagiert sich mit ihren Marken, Services und Produkten für eine erfüllendere Arbeitswelt und schreibt damit das nächste Kapitel der Erfolgsgeschichte der XING SE. Gegründet als professionelles Netzwerk openBC von Lars Hinrichs, erfolgte 2006 die Umbenennung in XING und 2019 in New Work SE. Damit trägt das Unternehmen sein überzeugtes Engagement für eine bessere Arbeitswelt auch im Namen - New Work ist die sichtbare Klammer aller Firmenaktivitäten. Das Unternehmen ist seit 2006 börsennotiert. Die New Work SE agiert als zentrale Führungs- und Steuerungsholding und dient als Serviceabteilung der Töchterfirmen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Hamburg und beschäftigt seine insgesamt rund 1.900 Mitarbeiter auch an weiteren Standorten von München über Wien bis Porto. Weitere Infos unter http://www.new-work.se und https://nwx.new-work.se/. (28.09.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - New Work-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Karrierenetzwerks New Work SE (ISIN: DE000NWRK013, WKN: NWRK01, Ticker-Symbol: NWO) unter die Lupe.Das Papier des Mutterkonzerns des Karrierenetzwerks XING stehe am Aktienmarkt unter Druck. Das verrate ein Blick auf das aktuelle Chartbild des Personaldienstleisters. Die New Work-Aktie notiere aktuell auf dem tiefsten Stand seit 2015. Der anhaltende Abwärtstrend könnte sie nun aber weiter bis zur einer sehr wichtigen Unterstützungsmarke drücken, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.09.2022)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze New Work-Aktie: