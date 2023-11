Im Detail würden heute der Flugzeugbauer Airbus, die Commerzbank, der Logistiker DHL, der Versorger E.ON, der Medizintechniker Siemens Healthineers, der Sportartikelhersteller adidas, der Pharma- und Chemiekonzern Bayer, der Autozulieferer Continental und der Rückversicherer Munich Re einen Einblick in die jüngste Geschäftsentwicklung gewähren und einen Ausblick auf den Rest des Jahres geben. Dazu komme noch eine ganze Reihe an Daten aus der zweiten und dritten Reihe.



Vor allem die Ausblicke dürften frische Impulse für die jeweiligen Aktien liefern. "Der Aktionär" werde im Laufe des Tages über sämtliche wichtige Entwicklungen bei den DAX-Konzern und über die Neuigkeiten an den nationalen und internationalen Märkten berichten.







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Auch zur Wochenmitte zeichnet sich für den DAX ein zunächst wenig schwungvoller Tag ab, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das dürfte sich im weiteren Verlauf aber ändern. Denn in der Berichtssaison gehe es heute hoch her. Allein aus dem heimischen Leitindex würden neun Unternehmen berichten. Ob die anstehenden Zahlen dabei auch das Zeug hätten, dass der DAX seine November-Rally fortsetze, bleibe abzuwarten.