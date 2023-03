Bonn (www.aktiencheck.de) - Weltweit haben sich Regierungen in den letzten Jahren ehrgeizige Klimaziele gesteckt und der Russland- /Ukrainekonflikt hat den Energiewendeprojekten in Europa und den USA Schub verliehen, so die Analysten von Postbank Research.Für Anleger gebe es zwei Benchmarks, den MAC Solar Index und den Solaractive Solar Index, mit Renditen von 14% bzw. 3,5% in den letzten zwölf Monaten, im Vergleich zu -0,6% für den MSCI ACWI in USD. Während Erstgenannter nur 15% chinesische Unternehmen umfasse, bringe Letzterer die chinesische Dominanz mit etwa 60% chinesischen Unternehmen zum Ausdruck.Angesichts der Schwankungen und der politischen Risiken in der Solarindustrie würden Anleger eine gesunde Risikobereitschaft brauchen. (Ausgabe vom 13.03.2023) (14.03.2023/ac/a/m)