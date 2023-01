Trotz des anhaltenden Krieges in der Ukraine hätten sich zuletzt die Energiepreise entspannt. Der europäische Gaspreis habe seinen Sinkflug wieder aufgenommen und seit dem Hoch Ende August fast 80% verloren. Allerdings notiere er damit immer noch um das Drei- bis Vierfache über dem langjährigen Durchschnitt. Komplette Entwarnung könne daher nicht gegeben werden, zumal die derzeit günstige Witterung kaum den ganzen Winter anhalten werde. Wenigstens sei eine Gasmangellage in den nächsten Monaten nur noch theoretischer Natur.



Die Inflation in Deutschland sei zurückgegangen, nicht zuletzt dank staatlicher Eingriffe. Hier scheine zumindest der Gipfel überschritten zu sein, der Rückgang werde aber nicht geradlinig verlaufen. Daher stehe die EZB weiter unter Handlungsdruck. Sie dürfte die Leitzinsen auf den kommenden Sitzungen noch um insgesamt einen vollen Prozentpunkt anheben. Diesen Spielraum besitze die Notenbank auch, da sich die schlimmsten Konjunkturbefürchtungen bislang nicht bewahrheitet hätten. Zwar werde insbesondere die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal schrumpfen. Dies Rezession falle aber weniger tief aus als bislang befürchtet.



Das klare Highlight der Berichtswoche seien die US-Verbraucherpreise. Die Teuerung sei in den letzten Monaten überraschend niedrig ausgefallen, was wiederum die Zinserhöhungserwartungen reduziert und damit die Kapitalmärkte stimuliert habe. Gleichwohl werde die FED noch nachlegen, vielleicht sogar mehr als aktuell erwartet. Die Inflationszahlen könnten hierfür Signale geben. Davon wiederum hänge ab, ob die im Dezember ins Stocken geratene Erholung an den Aktienmärkten erneut Fahrt aufnehmen könne.



Für das Gesamtjahr seien diese kurzfristigen Zuckungen vermutlich nicht entscheidend. Hier gehe es darum, dass die Inflation im Verlauf hinreichend nachlasse und die rezessiven Tendenzen überwunden würden. Dann könnte 2023 für Anleger ein freundliches Jahr werden. (06.01.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Neues Jahr, neues Glück? Angesichts des ziemlich miesen Jahres 2022 - nicht nur für Kapitalanleger - kann es doch eigentlich nur besser werden, so die Analysten der Helaba.Im abgelaufenen Jahr hätten sowohl Anleihen als auch Aktien empfindliche Verluste erlitten, selbst wenn ein freundlicheres Schlussquartal noch Schlimmeres verhindert habe. Lediglich Gold habe zu den Gewinnern gezählt, und das nur wegen der Euro-Abwertung. Immerhin sei der Auftakt in das neue Jahr für Anleger recht positiv verlaufen, was aber angesichts eines nicht unüblichen Jahresanfangseffekts nicht zu ernst genommen werden sollte.