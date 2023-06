Auch dürfe man nicht vergessen, dass - so schlecht manches scheine - es noch viel schlimmer hätte kommen können. Sicher, die Inflation sei hartnäckig. Aber was wäre gewesen, wenn all die guten Nachrichten über den Neustart Chinas und die stabilen Arbeitsmärkte schon zu Jahresbeginn gekommen wären? Hätte der Markt das wirklich positiv bewertet oder wäre sogar die Befürchtung vor noch höheren Rohstoffpreise und Inflation aufgekommen? Vor diesem Hintergrund hätten die Zinsen noch sehr viel mehr steigen und Unternehmen sowie Verbraucher viel stärker reagieren können. Wirklich zinssensitiv seien nur die Banken gewesen - doch hier seien die Notenbanken bereit gestanden, um Extremrisiken abzufedern.



Wenige Mega Caps w+rden S&P 500 nach oben ziehen



Vielleicht werde den Anlegern jetzt bewusst, dass dieser Konjunkturzyklus längst nicht so volatil werde, wie noch vor neun Monaten befürchtet. Investoren schienen angesichts der Rezessionssignale und Extremrisiken zumindest überraschend ruhig, aber das könne täuschen. So zeige etwa eine genauere Analyse des S&P 500, dass eine Handvoll Mega Caps aus dem Technologiesektor den Index vielleicht teurer und stärker erscheinen lasse als er wirklich sei. Ein Beispiel: Ende Mai habe die Aktie von NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) nach extrem optimistischen Analystenerwartungen an nur einem Tag um fast 25 Prozent zulegen können, nachdem sich der Kurs seit Jahresbeginn schon mehr als verdoppelt habe. Tatsächlich seien Faktor- und Sektorvolatilität zurzeit sehr hoch, aber die Dominanz dieser hoch kapitalisierten Technologieaktien verdecke das.



Warum scheine die unsichere Wirtschaftslage dieser kleinen Gruppe von Technologiewerten nichts anhaben zu können? Vielleicht liege es an den Fortschritten der Künstlichen Intelligenz. Weil sie plötzlich in aller Munde seien, könnten Investoren nach möglichen Profiteuren dieses grundlegenden Wandels Ausschau halten. Möglicherweise würden die Mega Caps zurzeit aber auch wie sichere Häfen gehandelt, weil Investoren an klassischen sicheren Häfen wie US-Staatsanleihen und dem US-Dollar zweifeln würden. Zumindest hätten seit Jahresbeginn nicht etwa Growth und Value vorne gelegen, sondern Qualität sowie niedriges Beta und Risiko. Dies spreche dafür, dass sich Investoren doch sehr viel mehr Sorgen machen würden als es bei oberflächlicher Betrachtung scheine.



Sichere Häfen: Neubewertung der Qualität notwendig



Denkbar sei auch, dass sich unterschiedliche Entwicklungen mischen würden. Die Weltwirtschaft hätte angesichts der Lage zum Jahresende noch sehr viel schwächer sein können und die Investoren seien sehr viel defensiver positioniert als es scheine. So gesehen müssten wir vielleicht neu darüber nachdenken, was Qualität und sichere Häfen ausmache. Für Investoren lohne es sich, genau abzuwägen und hohe Aktienmarktrisiken zu vermeiden. Lange Laufzeiten seien im nächsten Marktzyklus sicher nicht der richtige Weg. Denn je besser die Wirtschaft mit hohen Zinsen fertig werde, desto wahrscheinlicher sei, dass diese auch hoch bleiben würden. Da die Kurzfristzinsen recht hoch seien, koste Abwarten nicht viel - selbst wenn das gelegentlich frustrierend sei. (07.06.2023/ac/a/m)







New York (www.aktiencheck.de) - Straffere Geldpolitik und Kreditbedingungen, weiterhin stark inverse Zinsstrukturkurven und immer noch sehr volatile Kurzfristrenditen: Die Inflation bleibt sowohl in Kontinentaleuropa als auch in Großbritannien hartnäckig und wird zunehmend auch für Japan eine Herausforderung, so Erik L. Knutzen, Chief Investment Officer Multi-Asset Class bei Neuberger Berman.Die Geldpolitik, die wegen der Bankenkrise vor einigen Wochen noch lockerer zu werden schien, werde erneut straffer. Am Markt rechne man wieder mit mehr Zinserhöhungen. Die tatsächlichen und prognostizierten Unternehmensgewinne würden fallen und die Inflation dämpfe die Gewinnmargen: Wie passe dieser schwache Konjunkturausblick zu den aktuellen Entwicklungen am Markt? Denn immerhin würden Aktien aktuell nahezu auf einem 7-Monats-Hoch notieren.Tatsächlich sei das Rezessionsrisiko nach den gängigen Indikatoren allein in den USA auf 70 Prozent bis 80 Prozent gestiegen - viele Extremrisiken noch nicht einmal berücksichtigt: Die Probleme im Gewerbeimmobiliensektor etwa oder die Schwierigkeiten der Regionalbanken, die Folgen einer Normalisierung der japanischen Geldpolitik und eine mögliche Eskalation der Spannungen zwischen den USA und Russland sowie China. Und doch würden Aktien langsam, aber sicher weiter steigen. Interessant dabei: Die reale US-Zehnjahresrendite sei Ende Mai auf 1,5 Prozent gestiegen, ähnlich wie im Februar. Damals sei der S&P 500 Index (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) in sechs Wochen um satte 8 Prozent gefallen. Diesmal sei der Markt unbeeindruckt geblieben.Erklären lassen würden sich diese Unterschiede sicher mit verschiedenen Ausgangslagen - aber auch damit, wohin die Reise vermutlich gehe: Es stimme, dass Noten- und Geschäftsbanken Wirtschaft und Märkten Liquidität entziehen würden. Aber die Liquidität sei außerordentlich hoch gewesen und sie sei es noch immer. Vielleicht würden die Verbraucher aufgrund der Inflation etwas weniger Geld ausgeben, gleichzeitig sei aber die Beschäftigung weiterhin stabil und die Löhne würden steigen. Geld sei vorhanden und die Sparkonten der Wohlhabenderen seien nach wie vor gut gefüllt. Die Unternehmen seien durchweg nicht überschuldet und müssten sich kurzfristig auch nicht refinanzieren. Der Fiskalimpuls bleibe positiv, auch wenn die Geldpolitik restriktiver werde.