Wie funktioniert das Initial Public Offering (IPO)?

Wie wird der Emissionspreis festgelegt?

Beim sogenannten Festpreisverfahren wird von dem Unternehmen ein einheitlicher Emissionspreis festgelegt und die Aktien in weiterer Folge zu diesem Preis ausgegeben.



Im Gegensatz dazu variieren die Ausgabepreise beim Auktionsverfahren, denn hier wird nur ein Mindestpreis, eine Zeichnungsfrist und eine Mindestmenge von Emittenten angegeben. Die Investoren geben dann Gebote ab, zu welchem Preis sie bereit sind, die Aktien zu kaufen und in welcher Menge. Anhand der eingegangenen Gebote wird der Emissionspreis nach den üblichen Kursfeststellungsregeln der Börse ermittelt.



Beim Bookbuilding-Verfahren gibt es eine Preisspanne, innerhalb derer potenzielle Investoren Gebote für den Preis und die Menge der gewünschten Aktien abgeben. Die Investmentbank sammelt diese Gebote und erstellt ein Orderbuch. Anhand der eingegangenen Gebote wird der endgültige Ausgabepreis festgelegt. Ist die Nachfrage hoch, so wird sich der Emissionspreis im oberen Bereich der Bookbuilding-Spanne bewegen. Bei geringer Nachfrage wird der Emissionspreis dementsprechend niedriger ausfallen.



Steuerbarkeit der Neuemission von Aktien

Im Zusammenhang mit dem IPO stellen sich viele Unternehmer die Frage, ob bei der Neuemission der Aktien Vorsteuer anfällt.



Die Vorsteuer ist eine Umsatzsteuer, die bei einem Unternehmen auf Eingangsleistungen erhoben wird und normalerweise vom Unternehmen als Vorsteuer abgezogen werden kann. Bei einem IPO ist das jedoch nicht der Fall, da es sich dabei nicht um eine Eingangsleistung, sondern um eine Kapitalmaßnahme handelt. Aus diesem Grund wird auf den Ausgabepreis der Aktien in der Regel keine Umsatzsteuer erhoben.



Doch wie verhält es sich mit begleitenden Leistungen, die im Zusammenhang mit der Aktienemission erbracht werden, wie beispielsweise einer Beratungsleistung?



In Deutschland können begleitende Leistungen im Rahmen eines IPOs unter bestimmten Voraussetzungen zum Vorsteuerabzug berechtigen. Handelt es sich dabei beispielsweise um die Beratungsleistung eines externen Consulters, der aufgrund der unternehmerischen Rahmenbedingungen vorsteuerabzugsberechtigt ist, so wird dieser eine entsprechende Rechnung stellen, auf der auch die Umsatzsteuer enthalten ist. Dieser Betrag kann im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung in der Regel abgezogen werden.



Dennoch empfiehlt es sich speziell in diesem Fall, sich im Vorfeld an einen entsprechend qualifizierten Steuerberater oder direkt an das Finanzamt zu wenden, um professionelle Beratung zu erhalten und eine konkrete Prüfung des Sachverhalts vornehmen zu lassen. (27.06.2023/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de)