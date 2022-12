Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Wien (www.aktiencheck.de) - Gestern wurde die neue Zusammensetzung der DAX-Indexfamilie, wirkend ab 19. Dezember 2022, bekannt gegeben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Demnach werde die Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ersetzen. Diese wiederum rutsche somit in den MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) und dränge VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in den SDAX (ISIN: DE0009653386, WKN: 965338). Des Weiteren steige VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) an Stelle von Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) in den MDAX auf. ABOUT YOU (ISIN: DE000A3CNK42, WKN: A3CNK4, Ticker-Symbol: YOU), Instone Real Estate (ISIN: DE000A2NBX80, WKN: A2NBX8, Ticker-Symbol: INS) und Medios (ISIN: DE000A1MMCC8, WKN: A1MMCC, Ticker-Symbol: ILM1) würden aus dem SDAX gelöscht. Die Neuaufnahmen im SDAX neben VARTA und Deutsche Wohnen würden ADVA Optical Networking (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) und Elmos Semiconductor (ISIN: DE0005677108, WKN: 567710, Ticker-Symbol: ELG) sein.



Die Aktien von FlatexDEGIRO (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) seien gestern um fast 37% eingebrochen. Zusätzlich zur Senkung der Prognosen für Umsatz und Gewinnmarge sei bekannt gegeben worden, dass bei einer Untersuchung der deutschen Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin Mängel festgestellt worden seien. (06.12.2022/ac/a/m)

