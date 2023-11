Der Aufwärtstrend bei NATGAS werde heute durch neue Wetterprognosen für die Vereinigten Staaten bestimmt. Eine neue 8-14-Tage-Prognose deute auf unterdurchschnittliche Temperaturen im westlichen Teil der USA und überdurchschnittliche Temperaturen im östlichen Teil des Landes hin. Dies sei eine große Veränderung gegenüber der Vorhersage von vor einer Woche, die für die nahe Zukunft fast überall in den Vereinigten Staaten überdurchschnittliche Temperaturen angekündigt habe. Ein Rückgang der Temperaturen bedeute, dass die Nachfrage nach Heizmaterial und damit auch nach Erdgas wahrscheinlich steigen werde.



Ein Blick auf den NATGAS-Chart im D1-Intervall zeige, dass der jüngste Pullback letzte Woche an der Unterstützungszone von 3,00 USD pro MMBTu gestoppt worden sei und diese Woche eine Erholungsbewegung eingesetzt habe. Bemerkenswert sei, dass es den Bären nicht gelungen sei, den Preis unter eine Reihe von wichtigen Unterstützungen wie den gleitenden Durchschnitt der 50er-Session, die Aufwärtstrendlinie und die untere Grenze der Marktgeometrie zu drücken. Eine positive Reaktion der Nachfrageseite auf diese technischen Unterstützungen deute darauf hin, dass der Aufwärtstrend noch immer im Gange sei. (13.11.2023/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Beginn der neuen Woche verlief an den globalen Märkten eher ruhig, so die Experten von XTB.Weder bei den Aktienindices noch am Devisenmarkt seien größere Bewegungen zu beobachten. Es gebe jedoch einen Rohstoff, der heute hervorsteche, und das sei Erdgas. Die US-Erdgaspreise (NATGAS) seien heute um über 4% gestiegen.