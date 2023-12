China habe viele Jahre lang von der Tatsache profitiert, dass ein beträchtlicher Anteil der Bevölkerung im Erwerbsalter gewesen sei. Inzwischen erlebe das Land jedoch eine demografische Verschiebung hin zu einer alternden Bevölkerung, während sich die Wirtschaft weiterentwickele. Verschiedene Faktoren würden dabei das künftige Nachfragewachstum beeinflussen. Das Candriam Ländernachhaltigkeitsmodell biete zusätzliche Einblicke in die Wachstumsaussichten der einzelnen Regionen und Länder. Um die Bedingungen am Arbeitsmarkt zu beurteilen, müssten die Zahlen für die Bevölkerung im Erwerbsalter analysiert werden. Das umfasse die Zusammensetzung nach Geschlechtern, die Erwerbsquote, Sektorprofile und Arbeitsbedingungen. Darüber hinaus habe die Qualität der Gesundheitssysteme, in Bezug auf Menschen sowohl im erwerbsfähigen Alter als auch in sehr jungen Jahren, Einfluss auf die Bewertungen der Länder. Zuletzt sei auch Qualität und Verfügbarkeit von Bildung für junge Menschen in den einzelnen Ländern zu beurteilen. Auf Basis dieser Kennzahlen dürften Länder wie Indien, Indonesien und Malaysia bei der Beurteilung ihrer Potenziale zukünftig besser abschneiden.



Gemeinsame Ziele bei der Energiewende würden Wachstumschancen für Schwellenländer außerhalb Chinas eröffnen



Weltweit werde der Übergang zur Elektrifizierung der Wirtschaft durch neue Technologien vorangetrieben. Im Fokus stünden dabei Batterietechnologien und Halbleiter. Die Lieferketten für wichtige Mineralien wie Lithium, Nickel, Kobalt, Graphit und Mangan - wichtige Grundstoffe für Elektrofahrzeug-Batterien - seien stark konzentriert und würden hauptsächlich von Australien und China dominiert. Geopolitische Erwägungen und politische Maßnahmen in den USA und der EU hätten das Ziel, die Abhängigkeit von diesen ausländischen Lieferketten zu verringern.



Bei der Mineraliengewinnung könne eine Diversifizierung angestrebt werden, insbesondere bei Graphit, für das es in Europa und Brasilien beträchtliche Reserven gebe. Verbesserte geologische Gutachten in Schwellenländern seien enorm wichtig, ebenso wie Fortschritte bei Recyclingtechnologien. Im Augenblick dominiere China die Produktion von Batteriezellen, aber auch Korea und Japan spielen entscheidende Rollen in Downstream-Bereichen. Mit entsprechender politischer Unterstützung und geopolitischen Veränderungen könnten andere Entwicklungs- und Schwellenländer hier aufholen.



Die Energiewende in der EU und den USA korreliere mit Partnerländern außerhalb Chinas und biete diesen so Wachstumschancen. Gesetze wie der Critical Materials Act der EU und der Inflation Reduction Act in den USA würden die Grundlage für Energiewendechancen in Ländern wie Korea, Indonesien und Lateinamerika schaffen.



Emerging Markets neben China würden eine zentrale Rolle in der Wertschöpfungskette für die KI-Technologie spielen



Die globale Versorgungskette für Halbleiter werde von Taiwan und Südkorea dominiert, zwei Regionen, die ein bedeutendes Gewicht in den Emerging Markets ex-China hätten. Bei genauerer Betrachtung der ergiebigen KI-Wertschöpfungskette in den Schwellenländern werde ihre entscheidende Bedeutung für den globalen KI-Goldrausch klar: Sie würden die wesentliche Infrastruktur bereitstellen, von Halbleiter- und Hardware-Produktionszentren in Asien bis zur Entwicklung neuer innovativer Technologien wie Speicher mit hoher Bandbreite und Chip-on-Wafer-on-Substrates. So würden sie strukturelle und technologische Entwicklungen in der gesamten KI-Lieferkette antreiben und ein potenziell signifikantes Wachstum in den kommenden Jahren versprechen.



Schwellenländer würden zukünftiges Wirtschaftswachstum antreiben



Anlagechancen in Schwellenländern würden weit über China hinausgehen und sich an einem wichtigen Wendepunkt befinden. Vorteilhafte demografische Dynamiken, positive geopolitische Entwicklungen und Chancen durch Energiewende und Halbleiter-Lieferketten könnten diese Märkte in die Lage versetzen, das globale Wachstum nachhaltig anzuführen. Deswegen sollte es keine Überraschung sein, dass die Schwellenländer außerhalb Chinas in den kommenden Jahren die größten Treiber des globalen Wachstums sein dürften. Wie sie diese Wachstumschancen umsetzen und nutzen würden, werde darüber entscheiden, in welcher Rolle und in welchem Maße sie dazu beitragen. Während die Welt den Blick auf diese Länder richte, müssten sie sich der Situation gewachsen zeigen und ihren Weg zu nachhaltigem und robustem Wachstum in einer sich ständig wandelnden globalen Wirtschaftslandschaft finden. (20.12.2023/ac/a/m)







Die 90er Jahre seien geprägt gewesen von der Globalisierung, die zum Outsourcing und Offshoring der Produktion in Länder mit billigeren Arbeitskräften und lascheren Umweltstandards geführt habe. Die Umgestaltung der Lieferketten oder "China-plus-One"-Strategien hätten Chancen für viele andere Entwicklungs- und Schwellenländer, insbesondere in Mexiko, Indien und Südostasien, geschaffen - dort hätten globale Unternehmen begonnen, in alternative Lieferketten zu investieren.Gerade Mexiko habe aufgrund seiner geografischen Nähe zu den USA sehr früh von dieser Entwicklung profitiert und sei so zum größten Handelspartner der USA geworden. Fertigungs- und exportorientierten Unternehmen in Indien - vor allem in Sektoren wie Pharma, Biotech und Elektronik - hätten Rückenwind für ihr Wachstum erhalten, da viele Akteure die Diversifizierung ihrer Lieferketten vorantreiben würden.Demografische Dividenden würden die neuen Sterne unter den Schwellenländern glänzen lassen