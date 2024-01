Gesteigertes globales Finanzrisiko: Gold habe Ende Februar auf einem Jahrestief von 1.811 US-Dollar pro Feinunze geschlossen, sich dann aber wieder erholt und über 2.000 US-Dollar pro Feinunze tendiert, als die Märkte versucht hätten, die Nachrichten zu verdauen und die Auswirkungen des raschen Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank und der Signature Bank im Laufe eines Wochenendes im März zu bewerten. Der Goldpreis habe weitere Unterstützung erhalten, als die Risiken auf Europa übergegriffen hätten und die Großbank Credit Suisse schließlich habe gerettet werden müssen.



Netto-Goldkäufe der Zentralbanken auf Rekordniveau: Die Investitionsnachfrage, die sich an den Beständen der Goldbarren-ETFs ablesen lasse, sei in der zweiten Jahreshälfte anhaltend zurückgegangen. Dies sei jedoch durch starke Käufe des offiziellen Sektors ausgeglichen worden, wobei die Goldkäufe der Zentralbanken weltweit möglicherweise die für 2022 gemeldeten Rekordwerte übertreffen würden. Dies habe dafür gesorgt, dass der Goldpreis den größten Teil des Jahres über der Marke von 1.900 US-Dollar pro Feinunze geblieben sei, was im Jahr 2023 zu dem höchsten Jahresdurchschnittspreis von 1.943 US-Dollar pro Feinunze geführt habe.



Erhöhte geopolitische Risiken weltweit: Dies gelte vor allem aufgrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine und der tragischen Entwicklungen im Nahen Osten Anfang Oktober. Gold habe am 5. Oktober bei 1.820 US-Dollar pro Feinunze geschlossen und einmal mehr seine historisch bewährte Rolle als sicherer Hafen bewiesen, indem es nach den Angriffen der Hamas auf Israel auf über 2.000 US-Dollar pro Feinunze gestiegen sei.



Geldpolitik der U.S. Federal Reserve: Die veränderten Erwartungen hinsichtlich des geldpolitischen Kurses der U.S. Federal Reserve seien ein wichtiger Treiber für den Goldpreis im Jahr 2023 gewesen. Die Prognosen der FED für Zinssenkungen im Jahr 2024, die im Anschluss an die Sitzung des Offenmarktausschusses am 13. Dezember veröffentlicht worden seien, hätten die Goldpreise zum Jahresende auf ein Rekordniveau steigen lassen.



"Der Goldpreis scheint bei etwa 1.900 bis 2.000 US-Dollar pro Feinunze eine starke Unterstützung gefunden zu haben, und derzeit sehen wir eine echte Chance, dass der Goldpreis in diesem Jahr neue Allzeithochs erreichen kann", so die Goldexpertin. "Die vier oben genannten Hauptfaktoren dürften den Goldpreis auch im Jahr 2024 stützen. Noch wichtiger ist, dass die steigende westliche Investmentnachfrage aufgrund des zunehmenden Bedarfs zur Absicherung von Portfolios in diesem Jahr erneut zu einem dominanten und positiven Treiber für den Goldpreis werden könnte." (23.01.2024/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die Spot-Goldpreise (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) haben im Jahr 2023 neue Höchststände erreicht, sagt Imaru Casanova, Portfoliomanagerin Gold und Edelmetalle bei VanEck in ihrem aktuellen Goldkommentar.Der Goldpreis habe am 27. Dezember mit 2.077 US-Dollar pro Feinunze ein neues Allzeithoch erreicht und das Jahr 2023 bei 2.063 US-Dollar pro Feinunze geschlossen. "Goldaktien beendeten das Jahr ebenfalls stark und übertrafen in den letzten beiden Monaten des Jahres die Entwicklung von Goldbarren."Als die wichtigsten Faktoren für den Anstieg des Goldpreises auf neue Allzeithochs sehe sie: