Thorsten Polleit, Chefökonom bei Degussa, habe gesagt, dass die Ankündigung ein Schritt in die richtige Richtung sei, aber es noch ein langer Weg sei, um Realität zu werden. "Auf den ersten Blick klingt eine neue Transaktionseinheit, gedeckt durch Gold, nach gutem Geld - und es könnte vor allem eine große Herausforderung für die Hegemonie des Dollars sein", habe er in einem Interview mit Kitco News gesagt. Polleit habe allerdings hinzugefügt, dass der Teufel im Detail stecke.



"Um die neue Währung so gut wie Gold zu machen, also eine wirklich solide Währung, müsste sie auf Abruf in Gold umtauschbar sein. Ich bin mir nicht sicher, ob es das ist, was Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika im Sinn haben", habe er gesagt. "Die Verwendung von Gold als Geld und Recheneinheit wäre zweifellos ein Gamechanger, da sie zu einer scharfen Abwertung vieler Fiat-Währungen im Verhältnis zum Edelmetall führen und die Preise für Güter in Fiat-Währungen in die Höhe treiben könnte. Es könnte einen Schock für das globale Fiat-Geldsystem bedeuten. Ich bin nicht sicher, ob es das ist, was die BRICS erreichen wollen."



Laut Polleit sei eine andere Option, dass die BRICS-Länder eine neue Bank zur Finanzierung des Außenhandels schaffen, die das Halten von Gold als Kapital erfordern würde. "Gegen diesen Goldbestand könnte die neue Bank beispielsweise Finanzierungskredite an Exporteure gewähren und die 'neue Währung' ausgeben; oder BRICS-Exporte werden gegen die 'neue Währung' und/oder Gold verkauft", habe er gesagt. "Ich denke, es ist fair zu sagen, dass es noch zu früh ist, um zu einem endgültigen Schluss zu kommen, wohin uns dies führen wird - wir brauchen mehr Details."



Die jüngsten News dürften neuen Schwung in den Goldmarkt bringen und möglicherweise das Ende der Korrektur markieren. "Der Aktionär" erwarte ein weiteres Allzeithoch in diesem Jahr. (10.07.2023/ac/a/m)







Die offizielle Ankündigung werde voraussichtlich während des BRICS-Gipfels im August in Südafrika erfolgen. Diese Nachricht unterstreiche den laufenden Trend der De-Dollarisierung in der globalen Wirtschaft. Schon seit Mitte 2022 würden Zentralbanken weltweit Gold in historischem Tempo kaufen, um ihre Währungsreserven unabhängiger vom US-Dollar zu machen.